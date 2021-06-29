Ermenistan seçimleri

Ermenistan’da genel seçimler 20 Haziran 2021’de yapıldı. Seçim, mevcut Başbakan Nikol Pashinyan’ın zaferiyle sonuçlandı. Halbuki, Pashinyan liderliğindeki Ermenistan, son yapılan Azerbaycan savaşında, yenilmiş, geri çekilmiş ve toprak kaybetmişti. Dolayısıyla Pashinyan’ın seçimleri kazanması beklenilen bir durum değildi.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun verilerine göre 1 milyon 282 bin 411 kayıtlı seçmenin, yüzde 49.4’ü sandık başına gitti. Pashinyan’ın, Sivil Sözleşme Partisi oyların 687 bin 414’ünü alarak, yüzde 53.92 oranıyla seçimin galibi oldu.

Seçim gözlemcileri, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan Bloğu’nu seçimin favorisi olarak gösteriyorlardı. Ancak Ermenistan Bloğu 268 bin 300 oyla, yüzde 21.04 oranıyla ikinci olabildi.

Ermenistan seçmeni Koçaryan’ı tercih etmeyerek, bölgede savaş istemediği ve Azerbaycan ile yapılan son savaşta Ermeni ordusunun gücünün ne olduğunun anlaşıldığına dair değerlendirmeler mevcut. Dolayısıyla Ermeni halkının savaştan yana olmadığı ve kaybedilen toprakları geri almak için tekrar çatışmaya girmek istemediği bir süredir tartışılıyor. Seçim sonuçlarının da bunun bir göstergesi olduğu yorumlanıyor.

Seçimin güçlü ismi Koçaryan kendi hakkındaki tahminleri boşa çıkardı. Çünkü bölge ve uluslar arası konjonktürün, artık Koçaryan’ın görev yaptığı dönemden çok farklı. Pashinyan’ın başarısının temelinde ise, Aralık 2020’de Azerbaycan tarafından esir alınan Ermeni askerlerin, Ağdam bölgesindeki mayın tarlalarının haritası karşılığında 12 Haziran 2021’de teslim edilmesi başlıca rol oynuyor. Pashinyan, özellikle esir alınan askerlerin memleketi olan Şirak Eyaleti’nden yüzde 65 oranında oy almayı başardı. Seçimlerden önce de Azerbaycan’ın, Ermenistan’a müzakereler veya çatışmadan yana bir seçim yapması yönünde sinyal gönderdiği ileri sürülüyor. Azerbaycan, esir askerlerin teslim edilmesiyle, Ermenistan seçimlerinde Pashinyan’dan yana ağırlığını koyduğu iddialar arasında. Bundan dolayı Pashinyan için “Bakü’nün Adayı” tanımlanması yapılıyor. Mağlûbiyetle sonuçlanacak bir çatışmayı göze alamayan Ermenistan halkının da, Azerbaycan’la ilişkileri sürdürebilmesi için Pashinyan’ı seçtikleri ihtimal dahilindedir.

Pashinyan’ın seçim zaferinin bir diğer sebebi de siyasî, ekonomik, sosyal sorunlar ve savaş yenilgisinin, Ermenistan halkında meydana getirdiği hayal kırıklığından yararlanmasıdır. Seçimlere katılımın yüzde 49.4 olduğu hatırlanırsa, seçmenlerin yarıdan fazlası sandık başına gitmemiştir. Pashinyan da Şirak (yüzde 65) ve Syunik (yüzde 54) gibi eyaletlere yönelerek buralardan yüksek oy oranları elde etmiştir.

Koçaryan ve bazı muhalif partiler, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ilân ederek, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edeceklerini bildirdiler. Ancak Pashinyan’ın oy oranı göz önüne alınırsa, itirazın pek bir etki meydana getirmeyeceği açık.

Rusya için de Azerbaycan’la görüşmelerde Pashinyan’ın daha tercih edilebilir olduğu aktarılıyor. Bununla birlikte Pashinyan’ın asıl mayın tarlasının Dağlık Karabağ olacağı belirtiliyor. Yine Azerbaycan üzerinden ticaret yollarının kullanılması için görüşmeler yapılması da bir zorunluluk. Pashinyan’ın, Azerbaycan’dan yeni esirlerin serbest bırakılması girişimleri ile konumunu daha da güçlendireceğine ihtimal veriliyor. Diğer taraftan Pashinyan’ın geri adımı da söz konusu. Bu geri adım, Dağlık Karabağ çatışmalarında gevezelik yapmakla eleştirdiği, Moskova’nın liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ilişkilerini ilerletme sözü vermesidir.

Pashinyan yine Başbakan, tek partili bir hükümet kuracak ve Parlamento’da çoğunluğa sahip. Yani bu bir galibiyet. Ancak Azerbaycan’la yapılacak zorlu Dağlık Karabağ müzakerelerini sürdürecek ve yeni bir Ermeni dış politikasını oluşturmak için sorumluluk alacak. Tabiî ki son savaş, Koçaryan’ın seçimi kaybetmesi ve seçim sonrası yeni dönem, Ermenistan’da yeni bir kırılma noktasını işaret ediyor.

Ermenistan’ın 1990’lı yılların atmosferinden çıkmaya başladığı muhtemeldir.

