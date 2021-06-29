"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Ermenistan seçimleri

Muhammet ÖRTLEK
29 Haziran 2021, Salı
Ermenistan’da genel seçimler 20 Haziran 2021’de yapıldı. Seçim, mevcut Başbakan Nikol Pashinyan’ın zaferiyle sonuçlandı. Halbuki, Pashinyan liderliğindeki Ermenistan, son yapılan Azerbaycan savaşında, yenilmiş, geri çekilmiş ve toprak kaybetmişti. Dolayısıyla Pashinyan’ın seçimleri kazanması beklenilen bir durum değildi.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun verilerine göre 1 milyon 282 bin 411 kayıtlı seçmenin, yüzde 49.4’ü sandık başına gitti. Pashinyan’ın, Sivil Sözleşme Partisi oyların 687 bin 414’ünü alarak, yüzde 53.92 oranıyla seçimin galibi oldu.

Seçim gözlemcileri, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan Bloğu’nu seçimin favorisi olarak gösteriyorlardı. Ancak Ermenistan Bloğu 268 bin 300 oyla, yüzde 21.04 oranıyla ikinci olabildi.

Ermenistan seçmeni Koçaryan’ı tercih etmeyerek, bölgede savaş istemediği ve Azerbaycan ile yapılan son savaşta Ermeni ordusunun gücünün ne olduğunun anlaşıldığına dair değerlendirmeler mevcut. Dolayısıyla Ermeni halkının savaştan yana olmadığı ve kaybedilen toprakları geri almak için tekrar çatışmaya girmek istemediği bir süredir tartışılıyor. Seçim sonuçlarının da bunun bir göstergesi olduğu yorumlanıyor.

Seçimin güçlü ismi Koçaryan kendi hakkındaki tahminleri boşa çıkardı. Çünkü bölge ve uluslar arası konjonktürün, artık Koçaryan’ın görev yaptığı dönemden çok farklı. Pashinyan’ın başarısının temelinde ise, Aralık 2020’de Azerbaycan tarafından esir alınan Ermeni askerlerin, Ağdam bölgesindeki mayın tarlalarının haritası karşılığında 12 Haziran 2021’de teslim edilmesi başlıca rol oynuyor. Pashinyan, özellikle esir alınan askerlerin memleketi olan Şirak Eyaleti’nden yüzde 65 oranında oy almayı başardı. Seçimlerden önce de Azerbaycan’ın, Ermenistan’a müzakereler veya çatışmadan yana bir seçim yapması yönünde sinyal gönderdiği ileri sürülüyor. Azerbaycan, esir askerlerin teslim edilmesiyle, Ermenistan seçimlerinde Pashinyan’dan yana ağırlığını koyduğu iddialar arasında. Bundan dolayı Pashinyan için “Bakü’nün Adayı” tanımlanması yapılıyor. Mağlûbiyetle sonuçlanacak bir çatışmayı göze alamayan Ermenistan halkının da, Azerbaycan’la ilişkileri sürdürebilmesi için Pashinyan’ı seçtikleri ihtimal dahilindedir. 

Pashinyan’ın seçim zaferinin bir diğer sebebi de siyasî, ekonomik, sosyal sorunlar ve savaş yenilgisinin, Ermenistan halkında meydana getirdiği hayal kırıklığından yararlanmasıdır. Seçimlere katılımın yüzde 49.4 olduğu hatırlanırsa, seçmenlerin yarıdan fazlası sandık başına gitmemiştir. Pashinyan da Şirak (yüzde 65) ve Syunik (yüzde 54) gibi eyaletlere yönelerek buralardan yüksek oy oranları elde etmiştir.

Koçaryan ve bazı muhalif partiler, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ilân ederek, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edeceklerini bildirdiler. Ancak Pashinyan’ın oy oranı göz önüne alınırsa, itirazın pek bir etki meydana getirmeyeceği açık.

Rusya için de Azerbaycan’la görüşmelerde Pashinyan’ın daha tercih edilebilir olduğu aktarılıyor. Bununla birlikte Pashinyan’ın asıl mayın tarlasının Dağlık Karabağ olacağı belirtiliyor. Yine Azerbaycan üzerinden ticaret yollarının kullanılması için görüşmeler yapılması da bir zorunluluk. Pashinyan’ın, Azerbaycan’dan yeni esirlerin serbest bırakılması girişimleri ile konumunu daha da güçlendireceğine ihtimal veriliyor. Diğer taraftan Pashinyan’ın geri adımı da söz konusu. Bu geri adım, Dağlık Karabağ çatışmalarında gevezelik yapmakla eleştirdiği, Moskova’nın liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ilişkilerini ilerletme sözü vermesidir.

Pashinyan yine Başbakan, tek partili bir hükümet kuracak ve Parlamento’da çoğunluğa sahip. Yani bu bir galibiyet. Ancak Azerbaycan’la yapılacak zorlu Dağlık Karabağ müzakerelerini sürdürecek ve yeni bir Ermeni dış politikasını oluşturmak için sorumluluk alacak. Tabiî ki son savaş, Koçaryan’ın seçimi kaybetmesi ve seçim sonrası yeni dönem, Ermenistan’da yeni bir kırılma noktasını işaret ediyor. 

Ermenistan’ın 1990’lı yılların atmosferinden çıkmaya başladığı muhtemeldir.

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    19 yılda gelinen yer

    Uzmanlardan bayram uyarısı: Yüzde 90 aşılanmalı

    Göllerimiz tehdit altında

    Türkiye'de 5 bin 283 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    6 ülkeden uçuşlar durduruldu

    2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    'Suriye’de tutsak 10 bin IŞİD militanı var'

    'Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti'

    Türkiye'nin doğusunda sağanak yağış bekleniyor

    Volkswagen, 2035'ten sonra Avrupa'da içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek

    Yeni vakalar Avustralya'yı yeniden alarma geçirdi

    TTB: Sağlık çalışanları Delta varyantına karşı yeniden aşılansın

    Yahudi işgalcilerin Filistinlilere saldırıları devam ediyor

    Somali'de terör saldırıları: En az 20 sivil öldü

    ABD'den Irak ve Suriye’de İran yanlısı milislere hava saldırısı

    Hukuk işlemezse çete virüsü yayılır

    OHAL Komisyonu lağvedilsin

    Müsilajın çözümü kirletmemek

    Portekiz'i eleyen Belçika, İtalya'nın rakibi oldu

    İnsanlığa çağrı: İdamları durdurun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Baskın seçim olursa...
    Ahmet BATTAL

    Aşık Veysel’e dağ deldiren Erdoğan’a
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    19 yılda gelinen yer
    Sertaç LÜSER

    Boynumuzda bir akrep bulunsa…
    Süleyman KÖSMENE

    Birini yüzüne karşı övmek doğru mudur?
    Cevher İLHAN

    “Rant soygunu”nun üstü örtülemiyor
    Abdil YILDIRIM

    Hayatın şifresi: İktisat ve istikamet
    Osman ZENGİN

    Kerâmeti kendinden menkul şeyhler…
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendisini aradan çıkaran Bediüzzaman başkasını niye koysun ki!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.