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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Hindistan, İsrail ve BAE: Ortadoğu’da yeni ittifak (6)

Muhammet ÖRTLEK
09 Ekim 2021, Cumartesi
Ortadoğu Enstitüsü’nden (Middle East Institute) Muhammed Süleyman’ın, 28 Temmuz 2021’deki “Yükselişteki Hint-İbrahim İttifakı: Hindistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Nasıl Yeni Bir Bölgelerarası Düzen Yaratıyor?” başlıklı makalesindeki bölgesel yeni bir ittifak iddiasıyla ilgili yazı dizisinin sonuncusunu sizlere arz ediyorum.

Bir dönemin Bağlantısızlar Hareketi lideri, bugünün özellikle bilgisayar yazılımı vd. alanlarda gelişme gösteren Hindistan’ın yükselişi; bölgesindeki ülkelerle “normalleşen” İsrail; ve yine Ortadoğu’da etkisini göstermeye çalışan BAE’nin muhtemel ittifakı söz konusu.

Üç ülkenin de ekonomik, diplomasiden askeri meselelere, birbirlerine muhtelif sahalarda yakınlaşmaları görülmektedir. Hatta Hindistan ve BAE’nin derin ve stratejik bir uyum bile gerçekleştirdikleri ileri sürülüyor. Bu hususta BAE, Hindistan’ı 1 ve 2 Mart 2019’da başşehir Abu Dabi’de yapılan İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına da “Onur Konuğu” olarak davet etti. Bununla birlikte yine 2019’da Keşmir’deki Müslümanlara, Hindistan baskısına rağmen Hint Devlet Başkanı Narendra Modi’ye 24 Ağustos 2019’da BAE’nin en yüksek seviyedeki sivil ödülü “Zayid Nişanı” verildi. Birde Hindistan Genel Kurmay Başkanı M. M. Naravane 9 ve 14 Aralık 2020’de Suudi Arabistan ve BAE’ne altı günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti. Her iki ülkeye de ilk defa bir Hint Genel Kurmay Başkanı ziyareti yapılması önem arz ediyor. Aynı zamanda ziyaret, Hindistan askerî diplomasisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Naravane’nin ziyaretinde “Hindistan, BAE ve Suudi Arabistan arasında ortak askerî tatbikatlar, güvenlik ve istihbarat vb. işbirlikleri” vurgulanmıştı.

Naravane’nin ziyaretinin ardından 3 ve 21 Mart 2021 tarihlerinde, BAE’nin ev sahipliğinde yapılan “Çok Uluslu Tatbikat”a Hindistan Hava Kuvvetleri de katılmıştı. Buna ek olarak tatbikata Suudi Arabistan, Bahreyn, ABD, Fransa ve Güney Kore hava kuvvetleri de iştirak etmişti. Ayrıca tatbikatta Yunanistan, Ürdün, Kuveyt ve Mısır ise, gözlemci statüde bulundular.

Yine son yıllarda BAE ile İsrail arasında daha önce görülmemiş bir yakınlaşma görülmektedir. Bu yakınlaşma, iki ülke arasında imzalanan “Normalleşme/İbrahim Anlaşması” ile sonuçlanmış ve diğer bölge ülkelerinin de aynı anlaşmayı yapmasına zemin hazırlamıştır (Yeni Asya, 15.08.2020, İsrail-BAE Anlaşması). Dolayısıyla bir sonraki çok uluslu tatbikata İsrail’in de katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süleyman, makalesinde “Hindistan, İsrail ve BAE’nin büyüklüğü, gücü, etkisi, bölgenin jeo-politiğini ve jeo-ekonomisini dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu” belirtiliyor. Üç ülke arasında son yıllarda muhtelif dinamiklerin şekillendiği bildiriliyor. Henüz üç ülke resmi bir jeo-politik blok kurmamış olsalar da, Hint-İbrahim (İsrail-BAE) stratejik diyalogu yakın bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Benzer bir gelişme de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından 9 Temmuz 2021’de gündeme getirilmiştir. Dendias açıklamasında “Yunanistan, Hindistan ve BAE arasında üçlü diyalog kurulması” çağrısında bulunmuştu. Böylece Ortadoğu’da hem Türkiye’ye karşı tavır alınması hem de Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de elini güçlendirmesinin hedeflendiği yorumlanıyor. Dendias’ın ileri sürdüğü “üçlü diyaloğ”un zamanla İsrail’i de kapsayacağına ihtimal veriliyor. Dendias’ın çağrısı ile Hindistan, BAE ve muhtemelen İsrail’in ilerleyen dönemde AB ile başta ekonomi olmak üzere muhtelif ilişkilerini arttırması da ihtimaller arasında. İsmi zikredilen ülkeler arasında jeo-politiğin yanında jeo-ekonomi de önem arz ediyor.

Suudi Arabistan’ın da “Hindistan, İsrail ve BAE” arasındaki muhtemel ittifakla ilişkili olduğu aktarılıyor. Bölgesinde en büyük ekonomiye sahip Suudi Arabistan’ın, İsrail ve Hindistan’la mevcut iyi ilişkileri üzerinden, muhtemel ittifaka stratejik bir fırsat olarak bakması ihtimaller arasında.

Hindistan, İsrail ve BAE arasındaki blok anlayışının yükselişini, bölgede, ABD’nin nasıl okuyacağı merak konusudur. ABD’nin Hint-Pasifik stratejisi, AUKUS (Yeni Asya, 18.09.2021, Çin’e Karşı AUKUS Güvenlik Paktı), Dörtlü Grup (Yeni Asya, 28.09.2021, Çin’e Karşı Dörtlü Grup) ve Afganistan’dan çekilmesi (Yeni Asya, 20.08.2021, Afganistan’dan Çekilince) Washington’un Asya’da dengeleri tekrar değerlendirmesini gerekli kılmaktadır. Hindistan, İsrail ve BAE arasındaki muhtemel ittifaka Yunanistan’ın ve Mısır öncülüğündeki Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nunda destek vermesi söz konusu olabilir. Böylece Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri tekrar değerlendirmesi kaçınılmazdır.

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