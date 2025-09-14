İsrail’in Doha saldırıları

İsrail Hava Kuvvetlerinin 9 Eylül 2025’te neredeyse bir yıldır “Gazze’de barışı sağlamaya çalışan, arabulucu ülke Katar’ın başşehri Doha’da, Hamas ileri gelenlerinin bulundukları binayı vurması” bazı açılardan manidar karşılanıyor.

Wall Street Journal gazetesinin 10 Eylül 2025 tarihli nüshasına göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilimin tırmandığı ileri sürülüyor. Doha’nın vurulması sonrasında iki liderin telefon görüşmesinin gergin geçtiği ve Trump’ın “Katar’a saldırı yapılmasının akıllıca olmadığını” söylediği aktarılıyor. Saldırılar hakkında bilgilendirmenin Netanyahu’nun değil, ABD ordusunca yapıldığı da belirtildi.

Bununla birlikte İsrail gazetelerinden The Jerusalam Post’un 9 Eylül 2025’teki haberinde “İsrailli yetkililer, ABD’nin saldırıyı önceden bildiğini ve onayladığını, Washington’un Hamas liderliğinin hedeflendiği Katar operasyonuna yeşil ışık yaktığını” yazdı. Beyaz Saray, The Jerusalam Post’un haberini tekzip etmedi.

Netanyahu her ne kadar Doha’da Hamas lider kadrosunu hedef aldıklarını bildirse de, ABD’nin desteği olmadan İsrail’in saldırılar gerçekleştirmesinin, Trump’ın Ortadoğu’daki politikalarıyla çelişmesi de söz konusu. Yine de ABD’nin müttefiki Katar’ın İsrail tarafından vurulması, Trump yönetimine yönelik şüpheleri arttırıyor. Halbuki Trump, 13-16 Mayıs 2025 gibi yakın bir tarihte Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmişti.

Saldırıların ardından Hamas ateşkes görüşmelerini sonlandırdı, Katar ise, arabuluculuktan çekildi. Böylece barış istemeyen İsrail’in hedefine ulaştığı düşünülüyor. Müzakerelerden çekilen Hamas’ın Katar’dan çıkması durumunda nereye gideceği ise meçhul.

İsrail’in vuracağı hedeflerin koordinatlarını, Katar’ın vermiş olabileceği iddiaları mevcut. Ayrıca, İsrail savaş uçakları Ürdün ve Suudi Arabistan hava sahalarından geçerek Doha’yı bombaladı. Hava sahası kullanılan her iki ülkenin radar ve hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarını fark etmemesi de ilginçtir.

Hatta Katar’dan havalanan İngiltere’ye ait tanker uçağının, Suudi Arabistan hava sahasında İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapıp, tekrar havalandığı üsse döndüğü hakkındaki görüntüler internetteki muhtelif kaynaklarda bulunuyor.

Ayrıca 3 adet yeni nesil Patriot’a sahip olan Katar’ın da radar, hava savunma ve füze sistemlerinin İsrail savaş uçaklarını tespit edememesi, oldukça düşündürücü.

The Grayzone’un gazetecilerinden Aaron Maté ise, Doha’nın vurulmasını “İsrail’in müzakereler bahanesini kullanarak muhtemel bir anlaşmayı ABD’nin onayıyla sabote ettiği saldırganlık eylemi” şeklinde değerlendiriyor. Birde Maté, İsrail saldırısının “Trump’ın Hamas’a kalıcı bir barış garantisi olmaksızın 60 günlük ateşkes karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmesinden iki gün sonra” gerçekleştiğini iddia ediyor.

Katar’daki “ABD üssünün, gelen saldırıları kolayca tespit edebilecek kabiliyeti mevcut. Ancak üssün, İsrail saldırılarında hava savunmasını devreye sokmadığı” iddialar arasında. Bu da, Trump yönetiminin olaya müdahil olduğunun bir göstergesi.

Gazze’nin işgalinden beri, Arap devletleri, Hamas’a gereken desteği vermediği hususunda eleştiriliyor. Nasıl ki Mısır’da 03 Temmuz 2013’teki darbeyle Müslüman Kardeşler iktidardan uzaklaştırılıp etkisiz hâle getirildiyse, İsrail’in de Hamas’ı yok etmeyi hedeflediği saldırılarına yeterli tepkinin verilmemesi de manidardır.

Netanyahu 11 Eylül 2025’te “Hamas üyelerini sınır dışı etmemesi hâlinde, Katar’a tekrar saldıracaklarını” beyan etti. Aynı zamanda, 11 Eylül 2001 terör olayları sonrasında “ABD, teröristleri nerede olursa olsun vurmuştu” diyerek, Katar’ı Hamas’a yataklık etmek ve fon sağlamakla suçlayıp, 8 cephedeki saldırılarını meşrulaştırma gayretinde.

En manidar olanı ise, uluslararası hukuku yok sayan İsrail’in bölgede istediğini, istediği zaman yapabiliyor olması. Hem de pervasızca.