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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Bismillah derken...

MUHSİN BOZKURT
19 Ekim 2021, Salı
Neyi yapmak, neyi başarmak, neyi gerçekleştirmek istiyorsak, başta “Bismillah” demeliyiz.

Nereye ulaşmak, nereye gitmek, nereye varmak istiyorsak, başlarken başta “Bismillah” demeliyiz. Kime kavuşmak, kime tutunmak, kime dayanmak istiyorsak. 

Başlarken başta “Bismillah” demeliyiz. Çünkü her çeşit başarının yolu, her şeyden önce Allah’a dayanmaktan, Allah’a tutunmaktan, Allah’a sığınmaktan geçer. Çünkü her hususta ne kadar kuvvetsiz isek de, her hususta sonsuz kuvvet ve kudret sahibinin eline yapışmış oluruz.

Neyle? “Bismillah” demekle, yani her şeye O’nun ismiyle başlamakla. Deyim yerindeyse, böyle avukatı olan, hiç dâvâyı kaybeder mi? Madem ki, “Allah” kelâmı kâinatta görünen bütün Esma-ül-Hüsna / Güzel İsimler’in anlamını ihtiva ediyor. Madem ki, Allah noksan sıfatlardan arınmıştır. Madem ki Allah, üstün sıfatlarla bezenmiştir. Madem ki Kâinat, isimlerinin yansımalarıyla dalgalanıyor. Madem ki Kâinat, mükemmel sıfatlarla donatılmıştır. Madem ki, Allah idrâk edilemez. Akıl onu kaldıramaz. Akıl onu kavrayamaz.

Çünkü O’nun zıddı yoktur ki, kavranabilsin. Çünkü O’nun misli yoktur ki, anlaşılabilsin. Çünkü O’nun benzeri yoktur ki, algılanabilsin. İşte “Allah” dediğimiz zaman, aklımıza hep bunlar geliyor. İşte “Bismillah” derken de, böyle vasıflarla sıfatlı bir Allah’ı anmış oluyoruz.

İşte “Bismillah” derken de, böyle sıfatlarla bezenmiş bir Allah’ı zikretmiş oluyoruz. İşte “Bismillah” derken de, böyle niteliklerle donanmış bir Allah’ı söylemiş oluyoruz. “Bismillah” demekle, İlâhî rahmetten uzaklaşmadığımızı belirtmiş oluyoruz. “Bismillah” demekle, İlâhî rahmetten uzaklaşan Şeytan gibi davranmadığımızı belirtmiş oluyoruz.

“Bismillah” demekle, Allah’ın emri karşısında, Şeytan gibi inat etmediğimizi ispatlamış oluyoruz. “Bismillah” demekle, Allah’ın gösterdiği çerçeve içinde kalacağımıza söz vermiş oluyoruz. Allah’ın mülkünde O’nun ismini kasten anmazlık ne demek? Allah’ın sahipliğinde, O’nun ismini kasten söylemezlik ne demek?

Sizlerin de takdir edeceği gibi, bunun adına “inat” denir. O’nun mülkünde O’nu tanımaz duruma düşmektir. “İnat” ise Şeytanî bir huy, Şeytanî bir vasıftır.

“Bismillah” lâfzını ihmal etmek, “Bismillah” sözünü hafife almak veya ona kayıtsız kalmak;

Şeytan’ın yaptığını yapmış olmak gibidir. İnsanı Şeytan sıfatına büründürür. “Bismillah” lâfzını unutarak böyle bir gaflete düşmeyelim. Çünkü “Bismillah” sözü, bütün varlıkların bize yardıma koşmasını sağlarken, “Bismillah” sözünü sarfetmezlik, bize bütün mevcudatın düşmanlığını kazandırır. Ne büyük kazanç “Bismillah” demek. Ne büyük kayıp “Bismillah” dememek.

Ne var ki, kutsal “Bismillah” sözcüğünü, sırf dilimizle söylemekle yetinmek de olmaz.

Elbette “Bismillah”a sarılmanın ilk adımı sözle olacak. “Bismillah”a sarılmanın ikinci adımı ise gönülde yer tutmak, gönülde iz bırakmak,

Gönülde yerleşmek suretiyle kendini göstermek olmalıdır. “Bismillah”a sarılmanın üçüncü adımında ise, bu sözdeki sır ve güç, hissiyatımızda hâkimiyetini kurmak şeklinde tecellî etmelidir.

Çünkü “Bismillah” lâfzını zikretmek demek, insanın sırf O’nu yani Allah’ı görmesi, sırf O’nu bilmesi, sırf O’nu tanıması, sırf O’nun istediği şekilde hareket edeceğini pekiştirmesi demektir. Yoksa, bu sözün sırf lâfını ettiğimiz takdirde, gülünç bir duruma düşmemiz kaçınılmazdır.

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