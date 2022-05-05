İbretlik sözler

Hz. Ebu Bekir’in sözleri: Cezası en hızlı olan günah, zulümdür. Ölüme düşkün ol ki, hayat bulasın. Şükür, zenginliğin süsüdür. Sabır, belanın süsüdür. Tevazu, asaletin süsüdür. Yumuşaklık, ilmin süsüdür. Ağlamak, korkunun süsüdür. Huşû, namazın süsüdür. *** Hz. Ömer’in sözleri: Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan kolaydır. Olmamış şeyleri sual edeceğine, olmuşlardan, ibret almayı öğren. Bugünkü işini, yarına bırakma. Bir insanın namazına niyazına bakmayın, aklına ve doğruluğuna bakın. İnsanlarla iyi dostluk kurmak, aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak; ilmin yarısı, Tedbirli olmak, yaşamanın yarısıdır. İnsanın aslı aklıdır, şerefi de dinidir, mürüvveti ise ahlâkıdır. İnsanları tanımak için; ya komşuluk et, ya da yolculuk. Edep, mirastan daha hayırlıdır. *** Hz. Osman’ın sözleri: Mezardan, daha korkunç bir yer görmedim. Kıyamet günü, hesaba çekileceğini bile bile, mal biriktirene hayret ederim. Cehennemi bildiği halde, günah işleyen kimseye hayret ederim. Cenneti bildiği halde, istirahat edene hayret ederim. Ölümü bildiği halde, gülen kimseye hayret ederim. Ben terazi değilim ki, hatadan uzak kalayım. Sabredin, yoksa pişman olursunuz.

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