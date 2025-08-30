"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

“Dindar nesil” hayali, inanç krizine dönüştü

Murat UYAR
30 Ağustos 2025, Cumartesi
Türkiye’nin sessiz krizine çözüm, kalplere dokunan iman hizmetiyle mümkündür.

Türkiye’de dinî görünürlük artarken, gençlik hızla inançtan uzaklaşıyor. Camiler çoğalıyor, dinî söylemler gündeme geliyor, ama üniversitelerde, sosyal medyada ve hatta dindar ailelerde bile deizm, ateizm, agnostisizm konuşuluyor. Bu durum sadece bireysel tercihler değil, toplumun manevî bağlarının zayıfladığı derin bir krizin işareti. 

Nerede koptuk?

“Dindar nesil” hayaliyle çıkılan yolda, gençliğin inançtan kopuşu üç başlıkta toplanıyor: siyaset, ekonomi ve dijital kültür. 

1. Siyaset: Dinle Tehlikeli İlişki 

Siyaset, dinî değerleri çoğu zaman araçsallaştırıyor. Bu da gençlerde güvensizlik oluşturuyor. Din, ahlâkî bir rehber olmaktan çıkıp siyasî söylemlerin süsü hâline gelince samimiyet kayboluyor. Dinî sembollerin oy kazanma aracı haline gelmesi, gençleri dinî bir kimlik gösterisi olarak görmesine yol açtı. Adaletin yerine partizanlık, ahlâkın yerine algı yönetimi geçince, inanç da bundan nasibini aldı. Gençler, inancı siyasetin oyuncağı olarak gördükçe yüzlerini maneviyattan çevirmeye başladı. 

2. Ekonomi: Cebi Sarsan Kriz

Ekonomik sıkıntılar yalnızca geçimi değil, maneviyatı da etkiliyor. İşsizlik, adaletsizlik ve umutsuzluk dinî değerlerle bağdaşmayan bir tablo oluşturuyor. Dinî söylemlerle desteklenen sistemin adalet üretememesi gençlerde hayal kırıklığını arttırıyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin vurguladığı gibi, israf ve gösteriş maneviyatı kemiriyor. Tüketim kültürü ve lüks arayışı gençleri dünyevîleştiriyor; kalpler tatmin bulmakta zorlanıyor. 

3. Dijital Kültür: Sosyal Medyada İnançsızlık 

Dijital dünyada doğan gençlik için sosyal medya hem pusula, hem öğretici. Burada dinsizlik eğlenceli içeriklerle normalleştiriliyor. Ateizm, nihilizm cazip videolarla sunulurken ibadet ve ahiret alaya alınıyor ya da görünmez kılınıyor. Öte yandan radikal dinî hesapların ötekileştirici dili de gençleri uzaklaştırıyor. Böylece hem inançsızlık pompalanıyor, hem de temsil gücü zayıf dinî söylemler gençlerin zihnini bulandırıyor. Said Nursî’nin işaret ettiği “zındıka komitesi” adeta dijital çağda sosyal medya üzerinden çalışıyor: eğlendirerek unutturuyor. 

Bilimle Barışık İman

Dar, bilim karşıtı din yorumları gençleri materyalizme itiyor. Oysa Risale-i Nur akıl, kalp ve bilimi birleştiren bir denge sunar. Bilim doğru okunduğunda Allah’a götüren bir vesile olabilir. Tahkikî iman, akıl ve kalbin birlikteliğiyle güçlenir. 

Çözüm: Samimiyet ve Ahlâk 

Çözüm, dini siyasetten ve gösterişten arındırmak, ahlâkî temsil ve samimî iletişimle gençlerin gönlüne ulaşmaktır. Gençler inanç boşluğunda değil; güven ve istikamet arayışında. Bu ihtiyaca en etkili karşılık, iman hakikatlerini akıl ve kalple yoğrulmuş bir üslup içinde sunmaktır. 

Son Söz: Kalpleri Fetheden Cihad

Türkiye’nin sessiz krizine çözüm seçimlerle değil, kalplere dokunan iman hizmetiyle mümkündür. Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Bu zamanda cihad, manevîdir. İlim ve marifetle olur. Kalpleri fethetmektir.” Ve bu cihadın en güçlü silâhı yine samimiyet olacaktır.

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

    Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı

    Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    50 ülkeden 150 İslam alimi katıldı: Gazze konferansının sonuç bildirgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okundu

    Gazze Tezkeresi TBMM’de kabul edildi: Tüm ülke parlamentolarına İsrail ile ilişkileri sonlandırma çağrısı

    İtirazlar 1-5 Eylül'de: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili ''sözlü'' sınav sonuçları açıklandı

    Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    Eski BM Raportörü: Gazze'de soykırım işleniyor; "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerekiyor!

    İlk zil "uyum" eğitimleri için 1 Eylül'de çalacak

    "Vira Bismillah" için her şey hazır

    İngiltere, İsrailli yetkilileri Londra'daki savunma fuarına davet etmedi

    Çanakkale'deki yangınlarda 7039 hektar alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Adını yazabilen üniversiteli oldu
    Genel

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı
    Genel

    Kuraklık had safhada
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Düzce’de manevî yatırım haftası
    Genel

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor
    Genel

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.