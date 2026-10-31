Lâ Tahzen!

ŞİİR

Üzülme, geçecek zulmün ezâsı, Yarınlar bir başka sabaha gebe. Rabbimin âdildir elbet cezâsı, Yarınlar bir başka sabaha gebe. Tutarız biz yası elbet tutarız, Dosdoğru yol açık orada varız, Sabırlar ederiz olsa da ârız, Yarınlar bir başka sabaha gebe. Yolda iki güzel yolculuk âni, Onlara izini vermişti Sânî, Hani bir mağara vardı ya hani, Yarınlar bir başka sabaha gebe. Üzülme kardeşim, geçer bu günler, Kaybolur fırtına kesilir ünler, O günlerde başlar gülce düğünler, Yarınlar bir başka sabaha gebe. Mahzun bakma öyle, imtihan büyük, Onun nispetince yükleniyor yük, Mahşer meydanında geçmez olur kürk, Yarınlar bir başka sabaha gebe. Ceyhûnî, sanma ki şaşkınım, şaşkın, Tam da içindeyim ebedî aşkın, Susacak şu dere bitecek taşkın, Yarınlar bir başka sabaha gebe.

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