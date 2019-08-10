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10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Üstad’ın bayram tebrikleri ve verdiği mesajlar

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
10 Ağustos 2019, Cumartesi
Bediüzzaman Hazretleri, yaşadığı çağ itibariyle, hayatın her safhasına dair bütün meselelerde, izhar ettiği fikirleriyle rehber bir şahsiyettir.

Hayatımızda mübarek gün ve geceler silsilesinden olan dinî bayramlar vesilesiyle verdiği mesajlar manidardır. Aynı zamana, istikbale dair önemli müjdeler taşır. 

Meselâ bir Kurban Bayramı tebriğinde şöyle der:

“Aziz, sıddık kardeşlerim,

Ruh-u canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşaallah, âlem-i İslâmın da büyük bir bayramına yetişirsiniz.

Cemahir-i müttefika-i İslâmiyenin kudsî kanun-u esasiyelerinin menbaı olan Kur’ân-ı Hakîm, istikbale tam hâkim olup beşeriyete tam bir bayram getireceğine çok emareler var.” (Şuâlar)

Bir başka ifadesi de, Kurban Bayramı vesilesiyle duygu ve düşüncelerini şu değerlendirmesiyle izhar eder:

“Bu makam yazıldığı zaman, Kurban Bayramı geldi.

‘Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber’ler ile nev-i beşerin beşten birisine, üç yüz milyon insanlara birden ‘Allahuekber’ dedirmesi; koca küre-i arz, büyüklüğü nispetinde o ‘Allahuekber’ kelime-i kudsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi, yirmi binden ziyade (şimdi aşağı yukarı dört milyon) hacıların Arafat’ta ve ıydde beraber, birden ‘Allahuekber’ demeleri Resul-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâmın bin üç yüz sene evvel Âl ve Sahabîleriyle söylediği ve emrettiği ‘Allahuekber’ kelâmının bir nevi aks-i sedası olarak, rububiyet-i İlâhiyenin ‘Rabbul-Arz’ ve ‘Rabbul-Âlemîn’ azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine karşı geniş ve küllî bir ubudiyetle bir mukabeledir, diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. ”

Bir diğer mesajları ise şöyledir:

“Aziz kardeşlerim; Bilmukabele bayramınızı tebrik ederim. Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabî hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlık ile kabil-i tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum hâlde, Hâlık’ıma hadsiz şükür ederim ki, her derdin en kudsî dermanı olan imanı ve iman-ı bilkaderden kazaya rıza ilâcını imdadıma gönderdi, hem sabır içinde şükrettirdi.” (Kastamonu Lâhikası)

Üstad’ın mübarek Kurban Bayramı’nda yazdığı eserlerinde de yer alan oldukça mühim ve mânidar bir mesaji ise şöyledir;

“Aziz, mübarek kardeşlerim!

Pek çok selâm… Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz ve arefede dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususî her birinizle görüşmüyorum, fakat ben ekser vakitler, duâ içinde her birinizle bazen ismiyle sohbet ederim.’(Şuâlar)

Biz dahi bütün sevgi, hürmet ve sonderece bağlılığımız içinde, Aziz Üstadımızın bayramını binler ruh-u canımızla tebrik eder, mübarek Üstadımızın duâlarını intizarla ellerinden hasret ve iştiyakla öpüyoruz.

Dostlarımız ve okuyucularımızın da Kurban Bayramı’nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz... 

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