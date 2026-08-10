"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Pijamanın hesabı

İrfan Çakmak
10 Ağustos 2026, Pazartesi
Güzel bir bahar günüydü. İki kız arkadaş sözleşip buluşmuşlardı. O gün hem birlikte zaman geçireceklerdi.

Hem de ihtiyaçları olan birkaç giyim eşyası almayı planlamışlardı. Biri diğerini evinden aldı ve birlikte yürümeye başladılar. Ağaçlardaki kuşların sesi ile birlikte iki arkadaşın konuşmaları trafiğin gürültüsüne karışıyordu. Yanlarından geçen simitçinin “simiiit” diye bağırması, yüksek sesle konuşarak yürüyen insanların sesleri de bu gürültüye katkıda bulunuyordu. O sırada yanlarından geçen bir kadının birisine söylediği galiz tabiri işitince rahatsız oldular. Biri diğerine “Fena sözler ağız ile söylendiğinden ağıza vurulur.”1 dedi. Arkadaşı “Gidip ağzına mı vuracaksın?” diyerek güldü. Öbürü “Bir vuran bulunur zâhir.” diye cevap verdi.

Giyim mağazalarını bir bir gezmeye başladılar. Son girdikleri yerden dört tane  pijama takımı için pazarlık yaptılar. Parasını ödeyip çıktılar. Yol boyunca tatlı tatlı sohbet ettiler. Biri diğerine “Gel arkadaşım, sohbetimize şu parkta dinlenirken devam edelim.” dedi. Ve parka girip müsait bir banka oturdular. Yoldaki simitçiden aldıkları simitlerini yemeye koyuldular. Bir taraftan da aldıkları giysilerinden konuşuyorlardı. Birisi aldıkları pijamanın paketinin kenarından biraz açarak rengine bakmak isterken alışveriş fişi dikkatini çekti. İncelemeye başladı. “Aaa!” dedi. “Adam bizden üç pijama parası almış. Ne olacak şimdi? Gidip parasını ödeyelim.” diye endişesini belirtti. Diğer arkadaşı “Dikkat etseydi, ne yapalım, o da onun hediyesi oluversin.” diye cevap verdi. Birisi parasını ödemek üzerine diğer arkadaşını ikna etmek için biraz dil döktü. Fakat arkadaşı ona “Parası ödenmiş olanı sen al. Ödenmemiş olan benim olsun.” diye inatlaştı.

Simitlerini yediler. Kalkmak üzereydiler ki bir şahıs yavaş yavaş onlara dikkatle bakarak yanlarına geldi. İki arkadaş gelen şahsın bir şey soracağını düşündüler. Şahıs önlerinde durarak birkaç defa bir ona bir diğerine baktı. Hiçbir şey söylemeden arkadaşlardan birisinin ağzına şiddetli bir şamar vurdu ve koşarak oradan ayrıldı. İki arkadaş neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Dudağından kan sızarken yanlarına gelen birisi olayı anlayınca, vuran kişinin aslında mahalledeki akıldan noksan birisi olduğunu belirtti. Ama şimdiye kadar kimseye bir zararı dokunmadığından bahsetti. Yapacak birşey yoktu. Dudağından sızan kanı kağıt mendile sildi. Ve dedi ki “Arkadaşım, aklım başıma geldi. İnadımdan vaz geçiyorum. Gidip şu pijamanın parasını verelim.”

Mağazaya gittiler. Satıcıya eksik para aldığını izah ettiler. Tabiî yenilen tokattan bahsetmediler. Mağaza sahibi “Sizin gibi insanlar kalmadı. Sizin samimiyetinize istinaden onu ben size hediye ediyorum.” dedi. Mağazadan çıkıp yürümeye başladılar. Bir pijama takımının hesabı ahirete kalmadan burada görülmüştü. Gözlerinden yaş gelene kadar güldüler. Dudağı yaralı olan bir taraftan dudağının kanamaması için gayret gösteriyordu. Yanlarından geçen bir adamın yine bir galiz tabirini işittiler. Birbirlerine bakıp “Acaba onun ağzına kim bilir kim vuracak?” deyip gülüştüler.

Dipnot:

1- İşârâtü’l-İ’caz; Yeni Asya Neşriyat 1999; s. 132

Okunma Sayısı: 652
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

    Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

    Enflasyonla mücadelede başarı yok

    ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti

    LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı

    Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

    Pentagon’dan mühimmat siparişi!

    İsrail kan istiyor

    İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

    “Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

    Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

    Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

    Sosyal gerçeklik olan cemaatler hukukun değil sosyolojinin konusu

    Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

    İkinci el araçlar yaşlandı

    Yeni krizimiz borç

    Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

    Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

    Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    SUFYAN THE HOLE-IN-HAND – 1
    Genel

    Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz
    Genel

    ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti
    Genel

    LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı
    Genel

    Enflasyonla mücadelede başarı yok
    Genel

    Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil
    Genel

    “Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.