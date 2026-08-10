"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Meyl-i insaf: Adaletin vicdanlardaki temeli

Muhammed Yusuf Akbaş
10 Ağustos 2026, Pazartesi
Toplumları ayakta tutan en büyük güç, ne ekonomik zenginliktir ne de askerî kudrettir.

Asıl güç, adalet duygusunun toplumun her kesiminde kök salmasıdır. Adalet ise sadece mahkeme salonlarında tecelli eden hukuk kurallarıyla değil, fertlerin vicdanında yerleşen insaf duygusuyla hayat bulur. Bediüzzaman Said Nursî’nin Muhakemat’ta nazara verdiği “meyl-i insaf”, bu sebeple yalnızca ferdî bir ahlâk prensibi değil, aynı zamanda medeniyetin temel direklerinden biridir.1

İnsaf, hakkı sahibine teslim edebilme faziletidir. Kendi görüşümüze aykırı da olsa doğruyu kabul edebilmek, sevmediğimiz bir insanın haklı olduğu noktayı teslim edebilmek ve nefsimizin arzularını hakikatin önüne geçirmemektir. Bunun için Bediüzzaman, insafı hakikatin en yakın dostu, tarafgirliği ise en büyük düşmanı olarak görür. Çünkü tarafgirlik, insanın gözünü hakikate kapatır; insaf ise onu hakikate açar.

Risale-i Nur’da sıkça vurgulanan önemli bir ölçü vardır: “Bir mesleğin muhabbetiyle hareket ediniz; başka mesleklerin adavetini kalbinize sokmayınız.”2 Bu düstur, yalnızca dinî hizmetler için değil, siyasî ve sosyal hayat için de evrensel bir ilkedir. Kendi fikrimizi sevebiliriz; fakat bu sevgi, başkasına haksızlık yapma hakkı vermez. İnsaf, farklı düşünen insanların birlikte yaşayabilmesinin en sağlam teminatıdır.

Bugün yaşadığımız birçok sosyal ve siyasî problemin temelinde insaf eksikliği bulunmaktadır. Bir olayın doğru veya yanlış oluşu, çoğu zaman kim tarafından söylendiğine göre değerlendiriliyor. Aynı fiil, dosttan gelince alkışlanıyor; muhaliften gelince mahkûm ediliyor. Oysa Kur’ân’ın emri açıktır: “Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha yakındır.” (Mâide Suresi: 8). Mü’minin ölçüsü şahıslar değil, haktır.

Bediüzzaman’ın adalet-i mahza anlayışı da bu insaf prensibinin en yüksek ifadesidir. “Bir masumun hakkı, bütün halk için de olsa feda edilmez”3 ölçüsü, hukuk devletinin ulaşabileceği en ileri adalet anlayışıdır. Çoğunluğun menfaati adına ferdin hukukunu çiğnemeyi reddeden bu yaklaşım, bugün insan hakları hukukunun da temel esaslarıyla örtüşmektedir.

Bizim  yıllardır hukuk devleti, meşveret ve hürriyet ekseninde yaptığımız faaliyetlerin  arkasında da bu anlayış vardır. Hukukun üstünlüğünü savunmak, sadece kendi hakkımızı değil, başkasının hukukunu da savunabilmektir. Gerçek adalet, dosta ayrı, hasma ayrı uygulanmaz. Adaletin terazisi eğildiği gün, toplumun huzuru da sarsılmaya başlar.

Bugün yeniden insaf sahibi insanlara ihtiyaç var. Karşı görüşü dinleyebilen, yanlışını kabul edebilen, hakkı söylemekten çekinmeyen ve adaleti her türlü aidiyetin üstünde tutabilen insanlara... Çünkü insafın olmadığı yerde hakikat kaybolur; hakikatin kaybolduğu yerde ise adalet yaşayamaz.

Bediüzzaman’ın bir asır önce ortaya koyduğu meyl-i insaf düsturu, yalnızca Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vicdanına hitap eden evrensel bir çağrıdır. Bu çağrıya kulak veren toplumlar huzuru yakalayacak; tarafgirliği esas alanlar ise ayrışmanın ve güvensizliğin ağır bedelini ödemeye devam edecektir.

Dipnotlar

1- Bediüzzaman Said Nursî, Muhakemat: “Âferin maarifin himmet-i feyyazânesine ve fünunun himmet-i merdânesine ki; meyl-i taharrî-i hakikat ve muhabbet-i insaniyet ve meyl-i insaf olan hakaiki teçhiz ederek o manileri zîr ü zeber etmiş ve ediyor.”

2- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a: “Bir mesleğin muhabbetiyle hareket ediniz; başka mesleklerin adavetini kalbinize sokmayınız.”

3- Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat: “Bir masumun hakkı, bütün halk için de olsa feda edilmez.” Bu ölçü, Risale-i Nur’da “adalet-i mahza” anlayışının temel esaslarından biri olarak açıklanmaktadır.

Okunma Sayısı: 677
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ramazan tavşan

    10.08.2026 18:12:34

    Muhammed yusuf bey risalei nurun çok mühim bir umdesini yakalayıp şerh etmişsiniz. Bu güzel dusturu önce risalei nur talebeleri mabeyninde temerkuz etmesi gerekmez mi. Sizi tebrik ediyorum çünkü günümüzde en ihtiyaç duyulan bir meseleyi işlemişsiniz. Bizlere bunu yaşayarak topluma göstermek düşer. Nur taleberinin hayatlarında, lisanlarında ve niyetlerinde bu tarz ölçüler olmalıdır ki hem kendine hem de topluma karşı noktayı istinat olsun. Yeniden hep birlikte biz risalei nurun neresindeyiz diye bir sprgulayalım ve kendimize gelelim. Çünkü biz inandığımızı yaşamazsak yaşadığımıza inanmaya başlarız bu da felaketimiz olur.

  • A.TAN

    10.08.2026 12:32:09

    Meyl-i insaf; adalet ve vicdan, hoşgörü ve itidal ile önyargısız yaklaşım şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yazarımızı tebrik ederim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

Enflasyonla mücadelede başarı yok

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

Pentagon’dan mühimmat siparişi!

İsrail kan istiyor

İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

Sosyal gerçeklik olan cemaatler hukukun değil sosyolojinin konusu

Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

İkinci el araçlar yaşlandı

Yeni krizimiz borç

Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım
Genel

Nurdan Katreler
Genel

SUFYAN THE HOLE-IN-HAND – 1
Genel

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz
Genel

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti
Genel

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı
Genel

Enflasyonla mücadelede başarı yok
Genel

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil
Genel

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.