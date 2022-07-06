“Yağmur yağmur çakan şimşek,

Nur nesline selam götür.

Gonca gonca açan çiçek,

Nur nesline selam götür.”

Anadolu’nun her mekânında, hatta dünya sathında inkişâf eden Risale-i Nur’un hizmet haberleri, okuma programları, gençlik faaliyetleri, neşriyat çalışmaları günden güne artarak devam ediyor. Asrın idrakine hitap eden Kur’an hakikatleri, zulmetten nura, dalaletten hidayete, inkârdan imana giden saadet yolunu, kurtuluş çarelerini gösteriyor.

Çağın insanı kendini huzursuz eden sebepler, zihnini meşgul eden sorunlar, şüpheler, tereddütler, endişeler, korkular karşısında durmadan çareler arıyor. İnsanlar, iç dünyasında huzur ve mutluluğu temin etmek uğruna zaman, enerji ve servetler harcıyor. Tehlikeyi bir asır önce haber veren Bediüzzaman, “Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor” diyerek inkârı ve sefahati sürekli teşvik ederek genç kuşakları zehirleyen şer odaklarına karşı insanları uyarmış. Kur’an hazinesinden kurtuluş reçeteleri hazırlarken iki kaynağı ve seçeneği nazarlara sunmuş ve sormuş: “Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı?”

Bir dönem olmuş Bediüzzaman’ın “İçinde evladım yanıyor!” feryadını işitmek istememişler. Padişah, “İhsan-ı şahane” ile susturmak istemiş. Bediüzzaman, ben dilenci değilim, diye reddetmiş. Takdir yerine ceza olarak tımarhaneye göndermişler. O, genç nesle seslenmiş “Şu muâsırlarım, varsın beni dinlemesinler.”

Bir sonraki dönemde yeni neslin idrakine İslam’ı sunmuş, Kur’an hakikatlerini anlatmış, Hakkı savunmuş, hürriyeti haykırmış. Ömrü mahkeme salonlarında, zindanlarda, hapislerde geçmiş. Kur’an tefsiri kitapları müsadere edilmiş. O, “İslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Çekiliniz! Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum!” demiş.

Bediüzzaman hep genç nesillere hitap etmiş: “Said’ler, Hamza’lar, Ömer’ler, Osman’lar, Tâhir’ler, Yûsuf’lar, Ahmed’ler ve sâireler!.. Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, ‘Sadakte’ deyiniz.” İşte o nur çocuklar tatil programlarını Kur’anı tilavet ederek ve Nur risalelerini okuyarak değerlendiriyorlar. Ruhunu, kalbini, duygularını Hz. Peygamberimizin (asm) ahlakıyla, ibadet ve istikametle süsleyen pırlanta gibi gençler, iman ve Kur’an hakikatlerini mütalaa ediyorlar.

Yaz boyunca gençlerin, kırlarda, dağlarda, yaylalarda ve Risale-i Nur’un tarlası ve medresesi olan Barla’da, başka asude ve mübarek mekânlarda icra edilen dersler, okuma programları, nurlu, huzurlu, sürurlu faaliyetleri aşk, şevk, ümit ve heyecanla devam ediyor.

Aziz Üstadımız, “Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz” demiş.