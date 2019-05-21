Rahmeti her mekanı kuşatan Şehr-i Ramazan

Mübarek Ramazan Ayı’nın yarısını geri bıraktık. Hakkıyla eda edenlere ne mutlu. Rahmet deryasında gönüller sakin,

Selâlar, vaazlar, mukabeleler, sahurlar, iftarlar, teravihler, davetler ve ikramlar.

Diller zikirde, ellerde Allah kelâmı Kur’an’ı Azimüşşan, camiler canlı ve şen, sosyal hayat daha intizamlı, ahlâki değerlere saygı biraz daha fazla. Dünya ise bu duygu seline duyarlı ve uyanık.

İslâm aleminde kardeşlik ve birlik mesaj ve görüntüleri. Herşeyde olduğu gibi Ramazan konusunda da Hz. Bediüzzaman’ın telifi olan Risale-i Nur Külliyatında mübarek Ramazan ayı ve önemi ile ilgili bahisleri siz değerli can dostlarıyla paylaşmaya çalışalım.

Ramazan:

Sevap yönüyle bir saati on, bazen yüz saat hükmüne getiren musibet ve sıkıntıları gideren mübarak ay.

Dünyanın fâni bir ticaretgâh olduğunu bildiren, herşeyi iman ve âhiret için feda etme duygusu veren ay.

Âhirzaman fitnesinde ehemmiyetli bir rol oynayan açlığa karşı kuvvetli bir siper olan ay.

Ehl-i dalâletin ve şeytanın oyunlarına karşı en büyük bir kalkan olan ay.

Hakikî şükre sevk etme hikmetleriyle dolu olan zamanı içinde barındıran ay.

Riyazet-i diniyeye riayet etmeyen şükürsüz insanlara musibetler verip hikmet içinde adaleti gözlere gösteren ay.

Ona riayet edip, sabrederek orucunu tutanlara bol ve cömertçe sevap kazandıran ay.

Bütün Müslümanlara ayrı bir bayram ve sevinci yaşatan ay.

Maddi ve manevi hastalıklara şifa kaynağı olan ay.

Keşfiyat, ruh coşkunluğu, kemalâtın tavan yaptığı zamanı yaşatan ay.

Ehl-i Sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların kabule en yakın olduğu ay.

İnsanlığın, komşuluğun, yardımın, şefkatin, merhametin en fazla hatırlandığı ay.

Âlâka, ziyaret, ikramın çoğaldığı, hata ve kusurların hatırlanıp nedamet edildiği ay.

Risale-i Nur hizmetlerinin, ittihadın, ittifakın, aşk ve şevkin zirve yaptığı ay.

Zikrin, fikrin, tezekkürün, tefekkürün tavan yapıp coştuğu ay.

Fedakârlığın, heyecanın, duygusallığın ve hissiliğin zirve yaptığı ay.

Manevi sermayenin yüzlere, binlere, milyonlara tırmandığı zamanı yaşatan ay.

Günah ve kebairden bütün bütün kaçınıldığı ay.

Feyz ve manevi kazançların birlikte bir şirketi manevi gibi en fazla hissedar olunduğu aydır.

Birçok dini meselede ruhsat yerine azimetin tercih edildiği ay.

Had ve sınır aşımının cezası “Kefaretin” hatırlandığı günah ve cezadan uzak durulmanın yaşandığı ay.

Açlığa karşı sabır ve tahammülü bir idman havasını verip gerçek manada açlık, riyazetin yaşandığı ay.

İnsanlığın musibetlerinden olan; sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilâcı olan ay.

İktisat, bereketin arttığı, bir kuru ekmeğin önemli bir nimet olduğunun anlam kazandığı ay.

Minnetlerin kimseye değil sadece Yaratıcıya yöneldiği zamanı yaşatan ay.

Esmâ-i Hüsnânın, İsm-i Âzam’ın, dua ve münacaatın zirve yaptığı ay.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın, ilâhî yüksek hitabıyla semayı şenlendirdiği, dağları ihtizaza getirdiği, arzı hareketlendirdiği, ihlâslı hafızların şakıdığı ve dinleyenlerin mest olduğu ay.

Kulakların pasının silindiği, dillerin güzel sözlerle süslendiği ay.

Kalın gaflet, uyku ve sarhoşluk tabakalarının parça parça edilip yok edildiği ay.

Uykunun sersemliklerinin enerji ve intibaha döndüğü zamanı barındıran ay.

Fırtına ve dumanların yok olup güneş, nur ve rahmet bulutlarının öne çıktığı ay.

Pusulaların şaşmadığı, rahmet gemilerinin sığ limanlarda demirlediği ay.

Aynaların sade ve berraklaşıp hayatı çok iyi taradığı ay.

Nefislere karşı mücadelenin arttığı ay.

Hatiplerin Allah’ın evi camilerin kürsülerinde irşadlarını artırdığı ay.

ilhâmî hediyelerin coştuğu aydır.

Kıymetini bilip istifade edenlere ne mutlu!

Baki kalan Ramazan-ı Şerif günlerinizin artan bereketle deva etmesinin ve “Seksen küsur sene bir manevi ömrü kazandıran “Leyle-i Kadir gecesine” de ulaşıp hakkıyla eda etmenizi diliyor, milletimize, ümmete ve insanlığa hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.