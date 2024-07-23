Seyda’nın sevdasına yollara düşmek

''Davete icâbet vacibdir.” buyuran: (Mesnevi-i Nuriye)

“Aziz, sıddık, vefadar ahiret kardeşlerim hacı Nuh bey, Molla Hamid! Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. “Sıddık-ı vefiy bu Zamanda yoktur” diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi Sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye... Benim için Van çok Kıymettardır. Lillâhilhamd sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van’a karşı şedid hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz.” (Barla. Lah. M. No. 119)

Bu tespitlere uyma niyetiyle Bediüzzaman’ın memleketi Van’ın davetine icabet etmeyi amaçladık. Bu hayal ve sevda ile aylar önceden küçük bir grupla planladığımız: “BEDİÜZZAMAN VAN MEVLİDİ VE BEDİÜZZAMAN KÜLLİYE AÇILIŞI” Programı zamanla gelişerek, Antalya’dan başlayıp, Alanya, Gazipaşa, Silifke, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul’a uzanan kapsamlı bir kafileye dönüştü. Katılanlarda, Üstadın mekânlarında zihinlerde unutulmaz hatıralar; kalpte tarifsiz sevinçler bırakan bir seyahatti. Amaç, Seyda’nın sevdasını devam ettirmekti. Bu ruh haliyle tam dokuz günü, otobüs kaptanlarının da gönülden katıldığı elli kişiyi bulan bir nurlu kafileyle beraber yaşadık! Ziyaret edilen mahallerdeki YENİ ASYA SEVDALISI gönül dostlarının o samimi, içten, halis karşılama, ikam, rehberlikleri grupta unutulmaz ve kayda değer hatıralar bırakan bir seyahatti!

Adana’da, kucaklaşma ve ikramı, Hatay’da büyük musibet asırların depremine karşı ümit parıltıların devam etmesini, Kahramanmaraş’ta ümit, gayret, plan ve himmetin neticesini, Şanlıurfa’da, kardeşliğin zirvesini, Diyarbakır’da, samimiyetin ışıklarını, çok arzu etmemize rağmen otobüsümüzdeki bir arızadan dolayı uğrayamadığımız Cizre Cemaatinin o halis ve istekli davet ısrarı ve canlılığını Batman’da birlik ve beraberlikle sadakatin sarsılmazlığını, Tillo’da Kubbe-i Hasiye’deki, Şarkın Seyda’sının manevi âlemdeki tefekküründe Karıncaların “GERÇEK CUMHURİTYETÇİLİĞİNİN” ispatını hayalen yaşadık. Ve Nurs Köyü! Garip, uçsuz bucaksız zirve Toros silsile uzantısı dağların ufuklarından mahzun bir evde Nuriye Hatunun annelik vazifesini en halis haliyle abdestsiz süt vermediği, dünyaya manevî ışık saçacak “Garibüzzamanın” kaderi çizgisinin işaret taşlarını hatırladık. Yirmi senelik ilim hayatının merkezi olan Van Hedefin zirve noktasıydı.

“BEDİÜZZAMAN VAN MEVLİDİ VE BEDİÜZZAMAN KÜLLİYE AÇILIŞINA” iştirak etme duaları gerçeğe dönüştü. Sonsuz şükürler olsun. Panel güzeldi. Açılış ve katılım beklenenin üzerindeydi. Mevlid-i şerif en merkezi yerde Hz. Ömer Camisinde hakkı verilerek icra edildi. İrtibatın gereği yapıldı. “YENİ ASYA’NIN” her yerde manevi hizmetiyle ve coşku ile varlığı ilan edildi.

Van’daki Cemaat ruhunun canlılığı ve hönüş yolculuğunda; Kayseri’de, planlı, programlı, vizyonlu hizmet ve gayretin emarelerini, görerek, yaşayarak, memnun ve huzur dolu halleriyle yaşadık.

NETİCE: Mevsimin olumsuz şartları, ekonomik olumsuzluklara rağmen herkesi tatmin eden, “Şahs-ı Maneviye”de yeni ufuklar açan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Darısı farklı bölgelerdeki kardeşlerimizin hizmet seyahatlerinin başına diyoruz.

Ev sahibi VAN YENİ ASYA NUR CEMAATİ başta olmak üzere bu külliyenin yapımında, Mevlid Organizasyonunda katkısı olan, davete icabet eden bütün katılımcılara teşekkür ediyor hizmet kervanının yürümesi için gayret ve himmetlerin devam etmesini temenni ve niyaz ediyoruz.