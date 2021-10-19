"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Tahkikî iman gözüyle hadiselere bakmak

19 Ekim 2021, Salı
Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un birçok yerinde; bu eserlerle kâinat hadiselerinin tamamıyla alâkadar olduğunu beyan ediyor. Hayvanlar da Risale-i Nur hakikatlerinde dahildir.

Ülkemiz ve dünyada meydana gelen her türlü hadiseyi bu açıdan değerlendirebilirsek isabet etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu konularda akıl ve fikirler farklı alanlara dağıtılmaması önemlidir. Meydana gelen, şiddetli kış soğuk, yangın, deprem, her türlü kazaların, belâların, mutlaka hikmeti, kaderi bir sebebi ve boyutu vardır.

Şu bilinmelidir ki; Her ne sebep ve şekilde olursa olsun. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, dine ve maneviyata olan saldırı veya lâkaytlık belâların gelmesinin asıl sebeplerindendir.  “Musîbetler daima bir İlâhî ikaz ve ihtardır!” diye düşünmemiz gerekmez mi?

Manevî, arzî ve semavî belâ ve musîbetlerden muhafazası için, baştaki idarecilerimizin ve her türlü sorumlu ve yetkili kişilerin büyük hata yanlışa düşmemeleri için samimî ve devamlı duâlar edelim. İkazlarımızı yapalım. Toplum olarak dinî yaşayışımızdan fazla tavizler vermemeye gayret edelim. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri’nin önemli hatırlatması: “Hem böyle umumî musîbetler, ekser nasın hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri (kısm-ı azamı) tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur.” (Emirdağ Lâhikası: Eski baskı Sh: 33 Yeni: Mek. No: 14)

Nur Camiasının en büyük özelliklerinden birisi ve vazgeçilmezi; Tahkikî imanı elde etmektir. Yani Allah’a iman hakikati başta imanın altı şartına tam kuvvetli delillerle inanmak ve bunun tatbikatını nefsinden başlayarak yakın dostları ve münasebet kurduğu bütün insanlarla paylaşmaktır.

Bu asaletli özelliği; güzel ahlâkı, kardeşliği, muhabbeti ve sevgiyi vatan topraklarında yaymaya çalışmaktır. Bütün bu konular bir öz eleştiri veya nefis muhasebesi ile yerli yerine oturtulmalıdır.

Hadiselere, Kur’ân ve sünnet penceresinden bakıp şahıs ve topluma musallat olan; gaflet, ülfet, tembellik ve lâkaytlık ve neme lâzımcılıktan kurtulmaya çare üretmek lâzım. Bu da ancak, hadiseleri yerinde, makamında, özüne bağlı kalarak, Risale-i Nurlar’ın izah ve yorumlarıyla değerlendirilerek olabilir. Toplumdaki şuuru canlı tutmak önemli bir vecibe ve vazifemiz olmalıdır.

Bu kudsî dâvânın cemiyete bakan çok farklı bir özelliği; tahkikî imanla toplumda asayişi muhafaza, kardeşlik ve muhabbet duygularını yaygınlaştırma şuuruna yardım etmektir. Günlük yaşantının içerisine “iman mayasını” koymanın önemi ve gayreti içerisinde olmak. Allah’ın rızasını kazanmanın tek amaç olduğu şuur ve çizgisinden asla ayrılmamak. Dünyevî, hatta uhrevî hiçbir menfaat ve karşılık beklemeden hayata ve hizmete devam etmek.

Toplumun her kesimine hitap eden eserler yazan asrın müctehidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin isabetli ve geçerli çözüm ve tesbitleriyle her türlü insan gruplarıyla, medeni, nazik, samimî ve dostane münasebet kurmak.

Toplumdaki yanlışlara karşı dikkat çekme ve ikaz vazifesini nezaketle yapma, doğruların yerleşmesi için gayret, nezaket ve medeni münasebetler çerçevesinde âlâkadarlık müsbet hareket, doğruluk, güzel huy ve hasletleri tatbik etmek.

Bütün bunları da konu alan, işte şahane bir tesbit ve örnek:

“İki dehşetli Harb-i Umumînin (dünya savaşlarının) neticesinde beşerde (insanlıkta) hasıl olan bir intibah-ı kavî (kuvvetli bir uyanma, teyakkuz hali) ve beşerin tam uyanması cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden (delil ve tesbite dayanan) ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha (barışmak) veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılıç çekemez. Said Nursî” (Emirdağ Lâhikası: Eski baskı Sh: 310 /11 Yeni: Mek. No: 285)

Manevî cihad, Kur’ân ve Hak Mesleğine hizmet amacının artarak devam etmesi. 

Daha büyük musîbet ve şerlerden Cenab-ı Hakk’ın muhafaza etmesi ve duâlarımızın ihlâsla devam etmesi dilek ve temennisiyle.  

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP STK’ları da çürüttü

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Siyasete tövbe çağrısı

    Öldürülen vekil Müslüman dostuydu

    Otomobile kur zammı geliyor

    Özelleştirme adı altında talan

    30 günde 1956 binayı yakıp geçti

    Taksi şoförlerine '12 kural' hatırlatması

    Erdoğan da 2001’de bürokratları uyarmış

    Kâbe’de mesafesiz saf tutuldu

    İstifayı MHP duyurdu

    Adalet sarayda sağlanamaz

    Yine seçilir: yüzde 44.1 - Seçilemez: yüzde 49.8

    'Nasıl olsa ölmüş olacağız' diye düşünmeyin!'

    Aliya İzetbegoviç vefat yıldönümünde rahmet, özlem ve dualarla yad ediliyor

    MB’nin net rezervi eksilerde

    Hindistan'da ölü sayısı 24'e yükseldi

    Meriç Nehri'nde rahmet sevinci

    Kombisini yakmayan komşuya karşı dava açılabiliyor

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 47. maçına çıkıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstifa eden HSK üyesinden itiraf:
    Risale-i Nur'dan

    “İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadır”
    Faruk ÇAKIR

    Böyle hukuksuzluk da görülmedi
    Ahmet BATTAL

    Almanya’nın koalisyonunu biz de istiyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kosova’da nihaî zafer
    Genel

    AKP STK’ları da çürüttü
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazarın bağlantıları
    Nejat EREN

    Tahkikî iman gözüyle hadiselere bakmak
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye yeni operasyon
    Muzaffer KARAHİSAR

    Sessiz çığlıklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.