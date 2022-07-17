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17 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Her doğan fıtrat üzere doğar…

Nurcan Bolat
17 Temmuz 2022, Pazar
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her doğan fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi yahut Hıristiyan veya Mecusi yapar…“ [Buhari, tefsir, (Rum )2; Müslim, Kader, 22]

Hadiste de bahsedildiği üzere her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Menfi ideolojilerin ve sefahat bataklıklarının kurbanı olmaması üzere bu görev anne ve babaya verilmiştir. Yaratılışta temiz olan fıtrat sonradan kirletilir. Fıtratın ilk baştaki hali korunmaz imdadına koşulmaz ve gerekli tedbirler vaktinde alınmazsa maalesef küfür cereyanlarına yem olması mümkün ve muhtemeldir. Bilimsel veriler 0-6 yaşın çocuk gelişiminin en etkili dönem olduğunu hatta bu dönemin anne karnında başladığı ve 6 yaşa kadar sürdüğünü tespit etmiştir. Keza Peygamber efendimiz (asm) “çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin” buyuruyor. Neden 7 yaş dediğini ele aldığımda diyorum ki demek ki bir dönüm noktası ve kaçırılmaması gereken bir zaman dilimi. 7 yaşında olan kendi kızımdan da gördüm ki nefsi artık yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış. Anne olarak bizlere ziyadesiyle sorumluluk düşüyor ve bu konuda Bediüzzaman hazretlerinin de dediği gibi “Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, fıtratımda, maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum.”

Annenin, evladına çekirdek hükmünde olan o ilk telkinat ve terbiye, çocuğun hayatı boyunca bir rehberi olacaktır. Üstadın annesinin abdestsiz emzirmemesi gibi davranışların, asrın Bediüzzaman’ı olmasında elbette payı büyüktür Üstad seksen bin zattan aldığı dersle annesinden aldığı dersi müsavi tutuyor bu da gösteriyor ki payın büyüğü anneye düşüyor. Demek ki anne baba olarak fıtrata ilk müdahele bizlerden geliyor öncelikle kendi nefsimizi terbiye etmeli sonra çocuklarımıza hal ve kal diliyle örnek olmalıyız. Çocuğun hafızası boş bir defter gibidir. Ebeveyn bu defteri sözlerinden çok yaşantısıyla doldurur. Çocuklarımızda beğenmediğimiz ve İslama uymayan hal ve davranışlar gördüğümüzde mutlaka kendimize dönüp baklamlıyız acaba yaşantımızla söylediklerimiz uyum içinde mi?

Hülasa çocuk fıtratını çevreden önce bozan belkide biz ebeveynlerdir… Hayırlı anne ve baba, İslamiyeti tahkikimanada yaşayan rehberi Kur’an olan anne babadır vesselam!

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