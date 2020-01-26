Bu dâvâ için yargılanmak şereftir

Birilerinin şikâyetiyle bir senedir süren dâvâ neticelendi; Yargıtay ve itiraz yolu açık olmak üzere GYY ve Yazıişleri Müdürümüze 1 sene 8 ay ile 1 sene 6 ay 22 gün mahkûmiyet kararı çıktı.

İşin yargı kısmını yetkililere havale ederek, bir sene evvel kaleme aldığımız bu yazıyı mahkeme devam ettiğinden bu güne aldık:

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Yeni Asya ellinci yıla şanla şerefle girdi ya! Her zaman olduğu gibi birileri kudurmuş; GYY üzerinden Yeni Asya ve cemaatine bel altı vurmak için ellerinde ne kadar tedavülden kalkmış cahiliyye aletleri varsa onlarla totem çıkartıyorlar.

Birileri bir yerlerden aldıkları emirle bizi bir yerlere bağlamak ve ondan nemalanmak için akıllarınca aç kurtların önüne atıyor.

Sebep belli; “Vay efendim herkes biat etmiş de, bu Yeni Asya kime güvenip kral çıplak diyor. Sen mi kaldın memleketin Don kişot’u?”

Biz herkesi terörist ilân ettik bir kere; siz kimsiniz ki; “CB’nin dediği gibi at izi it izine karışmasın, suçluyu suçsuzu ayırın, eline çakı almamış masum vatandaşı mahkeme olmadan yargılamayın, darbeye kim karışmış ise tutun yakasından en ağır cezayı verin, ama pazarcı teyzeyi, 86 yaşında Topal Hafız’ı, bebeleri, öğretmeni, hemşireyi, ev hanımlarını bu işin içine katmayın” demekle terör örgütünü aklamaya çalışıyorsunuz?

Biz bir şeye karar verdiysek ondan ötesi yok kabilinden; hak’mış hukukmuş, mazlum-mağdurmuş sana ne, sen mi kaldın bu memleketin Ali’si, Hasan’ı, Hüseyin’i?

Ne güzel memleketi idare! ediyoruz, biz ne dersek herkes emme-basma tulumbası gibi başını sallıyor.

Haydar ağa dedik, Haydar ağa. Haydo dedik, haydo. Sen hâlâ Haydar...

Kahraman dedik herkes kahraman, hain dedik hep bir ağızdan hain. Sen hâlâ hukuk diyorsun?

Evet diyeceğim o birilerine ve onlardan biri olan Sabah şeysine; senden korkan senin gibi olsun!

Mahkeme üzerinden algı yapıyorsun, bir kere mahkeme aşamasında, mahkemeyi etki ve zan altında bırakacak, dosyayı gereksiz şişirecek beyanlar suçtur, suç işliyorsun.

Evet dosyası kabarık olan varsa o da sensin. Zira mazin çok kirli.

Sen değil miydin;

Her gelen iktidara çanak-çömlek (dağıtan) tutan..

Sen değil miydin; “No No yasaklar kalkmasın bu liderler memleketi bu hale getirdi” diyen, yasaklar kalkınca demokrasi havarisi kesilen..

Sen değil miydin; asayiş ve sükûnetinden dolayı polisin akşam teşekkür ettiği, memleketin dört bir yanından otobüslerde ilâhî söyleyerek 40 bin mübarek insanın huşû içinde, yollara düşerek geldiği Kocatepe Mevlidi’nde başta Kâinatın Efendisi’ne (asm) Peygamberlere, şehitlere, evliyalara Fatihalar okuduğu Bediüzzaman Mevlidi’ne; “Ankara’nın göbeğinde, hem de Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün evvel Said Nursî’ye mevlid ha” diyerek ulusalcılarla şikâyet eden..

Sen değil miydin; 28 Şubat’a dâvetiye çıkartan; dindarlara her türlü çamuru atan..

Sen değil miydin? Sen..

MAHKEMELER DERS KÜRSÜMÜZDÜR

Bu ilk mahkememiz değil. Senin ataların binlerce kez bizi mahkemeye vermiş. Hele dön de geriye bir bak, bir iki (o da baskıyla) mahkûmiyet kararı hariç, beraatle neticelenmemiş bir dâvâ var mı?

Senin işin hasis menfaat olduğundan, gidene ağam gelene paşam dersin. Devir ne tarafa yatsa sen de o tarafa eğilir, altında ruhunu çiğnetirsin.

Aklınca zındıkaya yaranmak istiyorsun, bak Üstadımız onlara ne demiş:

“Felsefenin hâlis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavun-u zelildir. Her menfaatli şeyi kendine “rab” tanır. Hem o dinsiz şakird, mütemerrid ve muanniddir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir.”

Evet biz muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yok, kimseye düşmanlığımız da yok, ancak yumuşak başlı isek kim demiş koyunuz, birimizin kılına zarar gelse ta yüreğimizde hisseder, topyekûn bir vücut olur gürleriz.

Âkif’in dediği gibi:

“Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!

Bu kararla el etek ovuşturanlar sevinmesin. Hukuksuzluğa asla boyun eğmeyiz, bu iman-küfür dâvâsında dâvâ edilmeyi şeref olarak görür ve taşırız.