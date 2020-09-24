Bu sene farklı bir sene.

Bu aylar farklı bir aylar. Hazan vurmuş her halimizi. Gönüllerde bir durgunluk, ruhlarda bir üşüme var.

Acılar yükseliyor, her bir taraftan. Gözyaşları dökülüyor damla damla. Her bir damlası yanık gönüllerden aşağı doğru süzülerek akıp gidiyor hasret kokan toprağın kara bağrına...

Etrafta sağnak bir yağmur var sanki, hem ruhları hem gönülleri ıslatan. Gökyüzünü kaplayan nûr sîmalar, kayıp giden yıldızlar gibi bir bir süzülüp gidiyorlar ebed memleketlerine doğru.

Şimdi mevsim sonbahar. Bir bir dökülüyor olgunlaşan yapraklar. İşte, bir yaprak daha düştü, hizmet çınarından! Bir yıldız daha kayıp gitti dünya damından. Bir hizmet eri daha göçüp gitti bu fani âlemden bakî âleme kanat açarak.

Vanlı Selâhaddin Akyıl. Bir iman eri, gönül sultanı, muhabbet fedaisi. O aslen Vanlı olsa da, Türkiye’nin dört bir yanında hizmeti (maddî, manevî) bulunan bir Nur kahramanı.

O kendini bildirmeyen isimsiz kahramanlardan biri. O Bediüzzaman’dan ders almış ve o dersiyle hayatını hizmete adamış bir ehli kalp Nur Talebesi. Şivesinden dolayı konuşurken herkes, anlatmak is- tediğini tam anlayamasa da, hal ve hareketiyle ne demek istediğini gayet güzel anlatabiliyordu.

Hazreti Üstadı gördükten sonra maddî manevî bütün dünyası hizmet-i Nuriye içinde geçmiş sevgi dolu bir insandı Vanlı Selâhaddin Abi. Yeri gelmiş mahkeme koridorlarında, yeri gelmiş hapishanelerde dâvâsı uğruna çilelere göğüs germiş.

Herkesin kenara çekildiği bir ortamda, o bütün zorlukları göğüsleyerek Van Kalesi’ne, Van sokaklarına Hazreti Bediüzzaman için, okutulacak mevlid afişlerini astırarak, insanlar üzerindeki korku duvarını târumar etmiştir.

Evet, o isimsiz bir Nur kahramanıydı. Seksen küsur yıllık ömrünün büyük bir kısmını Nur dâvâsına vakfeden, Van’lı Selâhaddin Ağabeye, Cenab-ı Hak’tan rahmet diler, ebedî âlemdeki komşularının Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ve Hazreti Üstadımız olmasını niyâz ederim. Biz ondan razıydık. Mekânı Cennet olsun inşallah.