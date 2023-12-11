Veylun lilmutaffifîn!..

Günümüz Asgari Ücret, Açlık Sınırı ve Yoksulluk Sınırı’nı düşünürken ve 2024 Asgari Ücret görüşmelerini dinlerken, Mekke Dönemi’nde en son nâzil olan şu Mutaffifîn Sûresi birden aklıma düştü.

“Ölçüde ve tartıda eksiklik ve hile yapanlara yazıklar olsun!..” şeklindeki şu şiddetli ikazi ve tehdidiyle başlayan sûremiz, devamında bu kişilerin hâllerini tasvir ederken, “İnsanlardan bir şey tartıp, kendilerine aldıklarında tastatam alırlar. Ama insanlara bir şey tartıp verdiklerinde eksik ve noksan tartarak, yani onları ‘ziyana uğratarak’ verirler…” demekte.

Hâlihazır Asgari Ücretimiz 11.400 TL’dir ve 10 milyon civarındaki vatandaşımız, yani şu toplam çalışan işçilerimizin tam % 60’ı bu ücretle geçinmeye çalışmakta. Hâlbuki bu oran, yani Asgari Ücret’le geçinenlerin nüfusa oranı Almanya’da % 5, Hollanda’da ise sadece % 3’tür.

Açlık sınırımız ise en son güncelleme ile 14.400 TL hesaplanmış. Yani bu şu anlama geliyor: Türkiye’de 10 milyonu aşkın insanımız şu “Açlık Sınırı”nın tam 3.000 TL altındaki bir ücretle idame-i hayat etmek için mücadele-i hayat vermekte…

“Yoksulluk Sınırı” denilen, iki çocuklu şu dört kişilik bir ailenin, kira, gıda, eğitim, ulaşım ve de faturalar başta olmak üzere şu “aylık ortalama harcamasını” temsil eden miktar ise 46.000 TL’ye bâliğ olmuş durumda. Ve bu harcamada şu “lüks tüketim” kalemlerinin hiçbirisi yoktur.

İşte tam da, hani şu lise yıllarında bizlere okutulan şu Sağlık Bilgisi dersinde öğrendiğimiz Yeterli Beslenme’ye karşılık gelen “ölmeyecek kadar” olan şu Açlık Sınırımız ve Dengeli Beslenme’ye denk düşen şu Yoksulluk Sınırı’ndan bahsediyoruz…

“Peki, bizlere, şu çalışanlara bu ücreti revâ gören Hükümet-i Devlet Ricâlimiz ve şu bürokratlarımız kendileri hangi ücretlerle hayatlarını idame etmektedirler?..” dediğinizi duyar gibiyim.

24 Ekim 2023 tarihinde, Saadet Partisi’nin, “kamuda birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin araştırılması önergesinin öne alınması önerisi” TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla reddedilmiş...

Ne kadar anlamlı, vicdanlı, hem de “hakkaniyetli” değil mi!..

Demek ki, şu Hükümet-i Devlet Ricâlimizin ne kadar ücretle ve kaç ayrı maaşla geçindiğini vatandaş olarak şu “bilme hakkımız” yokmuş ne yazık ki…

Ama CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, biraz “yavuz” çıkmış, bu işin peşini bırakmamış, sağ olsun, araştırmasıyla bizlere bu konuda şu “içimizi epey ferahlatacak” bir fikir vermiş, belgesiyle birlikte, meclisteki açıklamasında şöyle diyor: “AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın yönetim kurulu üyesi. Bakan yardımcılığı aylık maaşı 85 bin 401 lira. Bankadan aldığı aylık huzur hakkı 18 bin 796 dolar. Güncel kur ile 528 bin lira. İşte burada da belgesi mevcut; Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın genel kurul tutanağı. Toplam geliri aylık 613 bin lira. Yani “53 asgari ücrete” denk geliyor. Aynı zamanda AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Sinan Paksu, genel müdürlük maaşı 53 bin 528 lira. Bankadan yönetim kurulu üyesi olarak aldığı aylık huzur hakkı tutarı Türk lirası olarak 528 bin lira. Aylık toplam geliri 581 bin lira. “51 asgari ücrete” denk geliyor…”

Benim hemen aklıma ise ilgili sûrenin, “Müslüman olan” insanı “titreten/titretmesi gereken” asıl şu devamı düşüyor, “Onlar, yoksa bir daha hiç diriltilmeyeceklerini ve Âlemlerin Rabbinin huzurunda hesaba çekilmeyeceklerini zannediyorlar!?..”