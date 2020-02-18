Yazmadığımız zamanlarda, memleketimizde bir çok garip iş meydana gelmişti. Bunlardan biri de, “paralı poşet icraatı” oldu.

Naylon poşetlerin, tabiatta uzun müddet çözülmediğinden dolayı, zararlı olduğu bahanesini öne sürerek, kullanımının azaltılması için, başta marketler olmak üzere, bir çok mağaza ve işyerinde, poşet talep eden vatandaştan, 25 kuruş para kesilmeye başlandı.

Vatandaş buna tepki gösterdi. Ama duyan olmadı. Yani mantığa bakın! kardeşim, eğer bu naylon poşetler, zararlı ise, kökten kaldırın, hiç kullandırmayın. Ama zararlı değilse, niye vatandaştan para alarak, yine aynı şeyi yapıyorsunuz? “Bedavaysa zararlı, paralıysa zararsız.” Böyle mantık olur mu yaaaa?

Daha sonraları, bez poşet icad ettiler (tabi, o da, daha pahalı, paralı) sonrasında, “çevre dostu, tabiatta eriyebilen” poşet bulundu. Eeee... Tamam işte... Zararsızı bulunmuş. O zaman milletten para almayı kaldırın, insanımızı, vatandaşın sırtından bir sürü para kazanan esnafın, marketlerin eline bırakmayın. Yani, zaten vatandaş markete girince, dünya kadar alış veriş yapıyor. Madem, “tabiatta eriyen poşet” de çıkarıldı. O zaman, tekrar vatandaştan para almadan, poşetler ücretsiz verilsin. Hatta, şöyle bir şey de yapılabilir. “Belli bir miktar alış veriş yapana, tabiatta çözülen poşet, şu kadar miktarda alış veriş yapana da, bez poşet verilecektir.”

Böyle yaparsanız, vatandaşı cebinde poşet taşıma derdinden kurtarırsınız, duâsını alırsınız...

Tabi, bir de bu işin şu ciheti de var. Cenab-ı Hak, kâinatta abesiyet ve kirliliğe müsaade etmez. Kuddüs ism-i şerifiyle, nezafet memurlarını çalıştırarak, yeryüzünü, denizleri ve gökyüzünü devamlı temizlettiriyor. Bu hikmetli işe de dikkat etmek lâzım.