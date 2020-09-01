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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Cennete uçtun, be Said…

01 Eylül 2020, Salı 00:02
Umumiyetle, yazdığımız tâziye yazılarında, cemaatimizden vefat edenlerinden, tanıdığımız, hukukumuz olanları yazıyoruz.

Bu Said kardeşimizle, pek mülâkî olduğumu hatırlayamadım, ama rahatsızlığından beri takip ettiğimiz ve neticede, bu vefat hadisesi bize öyle bir tesir etti ki, gıyaben tanısak da, bu şekilde bir tâziye yazısını, bir ilk olarak yazalım istedik.

Evet Said kardeşim, başlıkta kullandığım cümle, aynen senin gibi, bundan dokuz sene evvel cennete uruc eden, hemşehrin Seyfeddin Gültekin kardeşin, tâziye yazısında da kullandığım cümledir. Kahraman ve fedakâr, Danyal Ateş ağabeyimizin, hepsi de, nurun hâdimi olan damatlarından biri olman hasebiyle tanıdık seni. O korona musibetine yakalandığından beri takip ediyorduk. Yoğun bakıma alındığın haberi geldiğinden beri, dua ediyorduk sana.

Daha üç-dört gün önce, Ankara’dan kardeşim arayarak, “Abi, Said kardeş için, şu şu şartları haiz kan plazması lazımmış, diye bize mesaj geldi. Burada birisi o şartları haiz ve verebilecekmiş. Bize verilen telefonu arayıp haber eder misin?” dedi. Ben de, verilen telefonu aradım, meğer Danyal Ağabeyin kızı, Said kardeşin hanımıymış. Söyledim, çok memnun oldu. Ve bir haftadır uyutulduğunu, ama uyandırdıklarını ve inşâallah, bu şekilde sıhhatine kavuşabileceğini söyledi. Danyal Ağabeye de yolladım gelen malûmatı.

Müjdeli bir haber bekliyorduk. Hatta Cum’a günü arayıp soracaktım, araya bir şeyler girdi, kaldı öylece. Cumartesi sabahı, aşure günü, cennet gençlerinin efendisi, Hz. Hüseyin’in, Kerbelâ’da şehid olduğu günde vefat haberi geldi. Cennet gençlerinin efendisine, mânevî şehid olarak iltihak etti Said kardeşimiz. Eeee… İsmini taşıdığı üstadı da, Hz. Hüseyin ahfadından değil miydi?

Telefonla arayıp, hanım kardeşimize tâziye verdik. Dualar ve Yasinlerimize dâhil olacağını söyledik. Arkadaş grubumuzla bir hatim programı başlatıp, 1. Cüz’ü de ben almıştım. Gelecek hafta Cum’a gününe kadar bitecekti. Şimdiye kadar vefat eden, çok kimseye hatim okuduk, ama böylesini hiç görmedim. Bir anda okuyup, cüz’ü aynı gün bitiriverdim şükür. Bunlar hep tevafuk tabii. Said kardeşimizin, ihlâsı ve mübarekliğinin neticeleri.

Herkesi hüzne boğdun, müteessir ettin Said kardeşim. Ama böyle mübarek bir günde, fani dünyadan, bâki âleme uçman, senin cennete gideceğine delildir inşâallah. Geride bıraktığın üç yetimin ve hanımın da, sıhhatlerine kavuşur inşâallah.

Ne diyelim, Rabbimizden gelen emre, boynumuz kıldan ince. Akrabalarının, hanım ve çocuklarının, bizlerin, sevenlerinin başı sağolsun. 

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