"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Domuz eti haram da, içki haram değil mi?

16 Mart 2021, Salı
Öyle acaib bir âhir zaman hâlleri yaşıyoruz ki, insan bazen şaşırıyor. Hani, “Bu ben miyim acaba?” diye sorarlar ya, aynen o misâl.

Tanıdığımız bir hanım kızımız, birkaç sene evvel, Avrupa’daki gençlerle bir program için, Türkiye’den bir grup genç olarak, Avrupa devletlerinden birine gitmişler. 

Hep beraber yemek için bir lokantaya gitmişler. Orada masaya oturunca, içlerindeki bizim erkek gençler, Avrupa’lı arkadaşlarına sıkı tenbih etmişler, “Aman ha dikkat edin, yemeklerde bize domuz eti getirmesinler!” diye. (Müslüman olmayan devletlerin hepsinde, bu sıkıntıyı biz de yaşadık.) Tabiî Avrupalı gençler içki isteyince, az evvelki domuz eti hassasiyeti gösteren gençler, “Bize de içki versinler” deyince şaşırmışlar. Avrupalı kızın biri, bu bizim tanıdığımız kıza eğilerek “Sizin dininizde, domuz eti haram olduğu gibi, içki de haram değil mi?” diye sorunca, bizimki tabiî bocalamış, ama yine de cevab vermiş. “Evet, haram tabiî ki” demiş. Tekrar sormuş, “İlginç bir şey, domuz etine tepki gösteren arkadaşlarınız, içkiye gelince rahatça içtiler. Bu nasıl bir tezat böyle?” demiş. Bizim kız da tabiî kendisinin de şaşırdığını söylemiş.

Bunu, gelince bize anlattılar. Ve fikrimizi sordular. Dedik ki; “Bunlar işte hep âhirzamanda, dinî mes’elelerden malûmatı olmayan zavallıların hâlleri. Eskiden dinî mevzuularda sağlamlık vardı. Şimdilerde maalesef, dikkat edilmeyen hâllerimiz çok. Dinin bazı emirlerine tâbî olup, bazılarına da hassas davranılmıyor. Biraz da, nefis ve şeytanın telkiniyle, kafasına göre bir din anlayışıyla hareket ettikleri için bu hâlleri yaşıyoruz. “Tabiî, biraz daha bazı mes’eleleri de anlattık kızımıza. Risâle-i Nurlar’dan bahisler, misâller verdik, çok hoşuna gitti. Kendisine, bir de, “Gençlik Rehberi” hediye ettik.

Evet, maalesef bu âhir zamanda, Süfyanizmin budamasıyla, dinî mevzuularda hassasiyet noksanlaşmış. Elhamdulillah ki, Said Nursî gibi İslâm âlimleri, Allah’ın sevk etmesiyle, insanları tenvir edip, aydınlatmışlar. Bu sayede de, bu vatanın bir çok evlâdı, bu dinsizlik girdabından kurtulup, “doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete ait doğruluğu” öğrenmiş, taallüm etmişler de yanlışlardan kurtulmuşlardır.

Rabbimiz, bin senedir İslâmiyetin bayraktarlığını yapan şu aziz milletin evlâdlarına, şuur nasib edip, dinlerinde salâbet, sağlamlık versin.

NOT: Son günlerde, vefatlar çoğaldı. Sabahaddin Boyacı kardeşimizin ânî vefatından bir kaç gün sonra, Tire’nin kahramanı Celâl Keseli Abimizin muhtereme hanımı, bazen gazetemizde, makale ve şiirler de yazan Nâzmiye Ablamızın vefatına üzüldük. Derken, Ankara’da, senelerce Risâle-i Nur hizmetlerinde bulunan Barış Engin kardeşimizin hanımı ve Osmaniye Yeni Asya okuyucularından, İbrahim Cihangir’in de kızı olan Hatice kardeşimiz, iki yavrusunu öksüz bırakarak, genç yaşta, âhiret âlemine uçmuştur.

Her iki hanım; abla ve kardeşimiz de asrın illetine müptelâ olarak, bu mübarek günlerde vefat ettiğinden, inşâallah hükmen şehid olmuşlardır. Allah, ikisine de rahmet etsin. 

Akrabalarına sabırlar versin.

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Faiz bütçeyi kemiriyor

    Çiftçi yine unutuldu

    Aşılamada da sınıfta kaldık

    Çevre kirliliğinde Avrupa ülkeleriyle yarışıyoruz

    Almanya'dan Rusya'ya çağrı: Kırım'ı Ukrayna'ya iade et

    BM: Suriye iç savaşı iki dünya savaşı kadar uzun sürdü

    Avrupa'da gündem AstraZeneca aşısı

    Myanmar'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    'Myanmar'daki darbecilerin ölümcül güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz'

    'Mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık'

    KÇÖ uzatılmalı

    İsrail, Yunanistan ve AB'ye Türkiye'den ''Doğu Akdeniz'' notası

    Fransa’da “ayrılıkçı” yasa tasarısına yeniden protesto

    O kaza sorgulanmalı

    Ekonomi tıkandı, çıkış hukukta

    Online kitap satışları arttı

    Fedakârlık sırası sizde

    Tarım enflasyonu yüzde 21.32

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi paketle değil, hukukla kurtulur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İktidarın “seçim sistemi” tezgâhı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ı Nur Talebeleri anlamıyorsa kim anlayabilir ki!?
    Genel

    Faiz bütçeyi kemiriyor
    Genel

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
    Ahmet BATTAL

    Mantıksız kadın cinayetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin dönüm noktası: 16 Mart
    Osman ZENGİN

    Domuz eti haram da, içki haram değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.