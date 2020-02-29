"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Mücevher Ablamıza rahmetler diliyoruz

29 Şubat 2020, Cumartesi
Nurculuk hayatımızda, neler gördük, neler geçirdik.

1971 12 Mart ihtilâli daha yeni olmuş, sokağa çıkma yasağı var. Herkese korku salmışlar. Dinî cemaatlerin çoğu, korkudan yerinden kalkamıyor. Ayakta duran, sohbetlerine ara vermeyen, bir tek Nur cemaati var. Biz de, 20 yaş altında genciz. Umumiyetle, Necati Yılmaz Abi, Lütfi Taşçı ve bazı arkadaşlarımızla, Hacı Bayram’da, o zamanın Nurcularının iyi tanıdığı, terzi Turan Çalışkan Abimizin dükkânında buluşur, oradan sohbetlere giderdik. 

Hatta bununla alâkalı hiç unutmadığım, Bayram Abinin Yeni Asya ile alâkalı bir sözünün de geçtiği bir hatıra var. Ehemmiyetine binaen, birkaç yazıda bahsetmiştim. 

Şöyle ki; “Tarihi not aldığım için hiç unutmuyorum. 10 Nisan 1974 tarihinde terzi Turan Ağabeyin Hacı Bayram’daki dükkânında Lütfü ile oturuyorduk. Genellikle orası, bazı arkadaşlarımızla buluşma yerimizdi. Bir hizmete v.s. giderken burada buluşurduk. 

“Bir baktık iki kişi geldi, kendilerini tanıttılar. Vanlı Kasım Elkonca ve soyadını hatırlayamadığım Şeref Hoca ismindeki bu zatların ikisi de öğretmenmiş. 12 Mart hadisesinden sonra “Nurcu” olduklarından dolayı yakalanıp hapse sokulmuşlar. İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi’nde de dâvâları görülüyormuş.  

“Neticede beraat etmişler, Van’a giderken Ankara’ya uğrayıp gitmeyi plânlamışlar. Yolda gelirken de, Yeni Asya muarızlığı ile alâkalı konuşmuşlar, aralarında pek anlaşamamışlar. Biri muvafık, diğeri de muhalif olarak bize de gelip sordular. Biz de, dilimizin döndüğünce anlattık, ama itiraz eden pek tatmin olmadı. 

“O zaman dedik ki, ‘Hemen şurada 27 dershanemiz var, haydi o zaman oraya, Bayram Ağabeye gidip soralım.’ 

“Lütfü, ben ve iki hoca dershaneye gittik. İçeri girdiğimizde, Bayram Ağabeyin birkaç kişi ile sohbet ettiğini gördük. Sohbet bitince, biz de meseleyi soralım diye düşünürken, sohbet halkasına dâhil olduğumuzda ise, şaşırıp kalmıştık. 

“Bayram Ağabey, konuşmanın tam orasında o muhataplarına hitaben; “İşte ya kardeşim, gazetede (Yeni Asya) Üstadımızın hayatı neşroluyor. (N. Şahiner’in yazdığı Tarihçe-i Hayat). Gazeteye muarız olan, Üstadımıza muârız olur. deyince, hepimiz de şaşırmıştık. Gerçekten de, Üstadın bu talebeleri bir veli mesâbesindeydi. Daha biz soru sormadan aynı mevzuda cevap vermişti.”

Turan Abimiz, Allah selâmet versin, Yeni Asya çizgisinden hiç ayrılmayan, fedakâr bir abimizdi. Artık, onun dükkânı, hizmetlerimizin merkezlerinden biri olmuştu. O senelerde orası, Yeni Asya neşriyatın kitaplarının da temin edildiği bir yerdi. Allah razı olsun, ailece (daha çocukları küçüktü) hizmete koşarlardı. Esas ismi, “Mücevher” iken, bizim aramızda “Münevver” ismiyle yâd ettiğimiz, Turan Abimizin hanımı ablamız da, fedakârca hizmet eder, gerek evlerine gittiğimizde, gerek dükkânda rast geldiğimizde, ikram- hizmet eden bir ablamızdı.

1981’de Ankara’dan ayrıldıktan sonra da görüşmelerimiz oluyordu. 4-5 ay evvel, Turan Abimizle konuşunca “Osman’ım, Münevver Ablanın durumu iyi değil, yoğun bakımda, duâ edin” deyince, üzüldük. Bazen oğlu, fedakâr kardeşimiz Said’den, bazen şu anda Manisa’da ikamet eden kardeşi ve Bayram Abinin yanında, Hacı Bayram 27’de, epey müddet kalan Ali Abimizden haberlerini alıyorduk. 

26 Şubat gecesi vefat ettiği haberini aldım. Allah rahmet eylesin, makamı Cennet olsun. Akrabalarının da başı sağ olsun Münevver Ablamızın.

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'

    ABD: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır

    Türkiye yasta... Milletimizin başı sağ olsun

    Dünya Sağlık Örgütü risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı

    Türkiye, topyekûn ikna odası oldu

    Küresel piyasalar allak bullak

    MSB: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

    TBMM, İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadı: Ortak bildiriyi HDP imzalamadı

    İdlib'de acil ateşkes çağrısı

    Merkel: Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınıyorum

    Erdoğan - Trump görüşmesi gerçekleşti

    Türk heyetinden Rus tarafına 3 acil çağrı

    Yunan polisinden göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale

    İdlib şehidi Akkaya dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    BMGK İdlib gündemiyle acil toplanıyor

    'TBMM Genel Kurulu salı günü toplanacak'

    Konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor

    Hareketlilik sürüyor: Göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor

    Acı haberler şehit ailelerine verilmeye başlandı

    Spor dünyasından İdlib Şehitleri için başsağlığı mesajları

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünden bugüne derin tuzaklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamet alâmeti, koronavirüsten korunma yolları!
    Faruk ÇAKIR

    Mübarek geceyi kana bulayan zalimler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “28 Şubat ukdesi” (2)
    Genel

    Türkiye yasta... Milletimizin başı sağ olsun
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin netlik ayarı
    Risale-i Nur'dan

    Şehitlere ihsan edilen hayat
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Küresel piyasalar allak bullak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.