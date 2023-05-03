Nur’un bayramı

Risale-i Nurların bir kaç yerinde geçen bu “Nurun bayramı” ifâdesini, Avrupa’daki nur kardeşlerimiz, kendilerine sembol yaparak, her sene sonu ve başında bütün Avrupa’daki nur kardeşler bir araya gelip; nurun bayramını teneffüs ediyorlar.

30 Nisan 2023 günü, “Bursa Ulu Cami Bediüzzaman Mevlidi”nde de, biz bunu hissettik. Evet, mevlidimiz için çok tahşidat yaptık, binlerce zât-ı muhteremi dâvet ettik.

Son zamanlarda meydana gelen; âfâtlar, kuraklıklar, rahatsız edici hâllerden vs. çok bunaldığımızı ifade edip, “rahat bir nefes almaya bekliyoruz!” dedik. Sağolsunlar, geldiler, iştirak ettiler, hem kendilerine, hem bizlere, nurânî hâller yaşattılar, nurdan hâleler teşekkül ettiler, ettirdiler.

Hem de nerelerden? Marmara bölgesi vilâyetleri, haydi “bizim” diyelim. Onun haricinde, Ege’den, Orta Anadolu’dan... Hele de, bir gün evvel, Ermenek’te “Zübeyir Gündüzalp” mevlidi tertipleyip, bir gün sonra da, Bursa mevlidine gelen Ermenekli kardeşlerimiz geldiler. Bursa’da münasebet içinde olduğumuz, bizi seven bir çok dostlarımız geldiler. Mevlitteki bu nurlu vaziyetlerini görünce şaşırdılar.

Evet, tam bir “Nur’un bayramını” yaşadık. Bir gün evvel de, kitab fuarına imzaya gelen Kâzım Güleçyüz kardeşimizle beraber olduk. Onunla tanışmak, mülâkî olmayak isteyen bir iki zevatı yanına götürdük. Ertesi gün de mevlidimizi icrâ ettik.

Elhamdülillah. Çok güzel oldu. Çok güzel neticeler görüldü. Ulu Camimizde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza tekrar teşekkür ederiz.