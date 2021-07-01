"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

On yedi sene evvel, on yedi yaşında şehid olan genç…

01 Temmuz 2021, Perşembe
Her gittiğimiz yerde, “muhabbet fedâisi” ve “müfritane irtibat” sevdalısı olduğumuzdan, arkadaşlarımızla hemhâl olmayı temin etme işinde gayret ediyorduk.

Otuz üç sene evvel Bursa’ya tayin olarak gelmiştik. Burada da baktım bulunduğumuz yerde bir sohbet yapılmıyor. İş yerindeki eskiden beraber olduğumuz arkadaşları harekete geçirerek bir sohbet başlattık. Mahallede oturan Yeni Asya Nur cemaatinden de kimlerin olduğunu araştırdım. Arkadaşlarla tek tek münasebete geçerek sohbetlerimize dâvet ettik. Sonradan bizi duyanlar da iştirak etmeye başlayınca, halkamız bayağı genişledi maşâallah.

Bunlardan biri de, Musa Kocalan kardeşimiz ve ailesi oldu. Muhterem Musa kardeşimizin hanımı, müdakkik ve mütehassis kardeşimiz Akın Hanım da iştiyak, samimiyet ve ihlâsla cemaatimize dâhil olunca, iki evlâdı da genç olarak içimizde kendilerini buldu. Onlar da, maşâallah arkadaşlarıyla yapılan Risâle-i Nur yarışmalarında, umumiyetle birinci gelerek, kendilerini gösteriyorlardı.

Büyük çocukları Mehmed Âkif, Risâle-i Nur’un Kur’ân hakikatlerini okulunda birçok arkadaşına anlatıyor, onların istikametli hayat yaşamasına sebeb oluyordu. Daha on yedi yaşında olan Âkif, o sene yapılacak olan üniversite imtihanına da hazırlanıyordu. Hem maddî hem mânevî sahada çok muvaffakiyetler gösteriyordu. Onun bu hâllerine hem okuldaki hocaları hem arkadaşları hem ailesi hem de bizler, memnun gözlerle bakıyorduk.

Yaz mevsiminin bunaltıcı havasından, hem teneffüs etmek hem de biraz değişiklik olması için, sınıf arkadaşı Emre ile beraber başlarında daha büyük abileri olmak üzere, Karadeniz Ereğli’de bir okuma programına iştirak ediyorlar. Okumanın dışındaki vakitlerinde de çeşitli müsbet faaliyetler yapıyorlar. Bir gün de hep beraber yüzme için denize gidiyorlar. Tabiî, o denizi, Karadeniz’in coşkun sularını, azgın dalgalarını pek bilmiyorlar. (1976 senesinde, Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nda staj yaparken, iki ay kalmış ve biz de bir iki defa denize gitmiştik. Zaten yüzmeyi bilmeyen ben, kenarlarda, göğüs hizamı geçmeyen yerlerde dursam da dalganın çok olduğu zaman korkardık.)

Ve birden, dağ gibi bir dalga vurduğu gibi, geri çekilirken, M. Âkif ve arkadaşı Emre’yi anında yutuyor ve iki genç beden sulara gömülüyorlar. Diğer arkadaşları kaçıp kurtuluyor. Bursa’daki arkadaşlarımıza vaziyet intikal edince, birkaç arkadaşımız, sür’atle Ereğli’ye gidiyor. Fakat vaziyet vahim. Ciğerler yanıyor, yürek kan ağlıyor. M. Âkif ve arkadaşı bir türlü bulunamıyor. 

1 Temmuz 2004 Perşembe sabahı erken saatte evin telefonu çalıyor. Telefonu açınca karşımdaki arkadaşımız hüzünlü ağlamaklı sesle, “Osman Abi, maalesef M. Âkif’i kaybettik. Siz, oradan bir–iki arkadaşla beraber, Musa kardeşin evine gidip vaziyeti, usûlünce anlatın” deyince kalbime sanki bir ok saplandı. Yutkunuyor muyum, hıçkırıyor muyum anlamıyorum. İçimden, “İyi de kardeşim bu zor vazifeyi niye bana tevdii ediyorsunuz, ben şimdi gidip ne diyeceğim, nasıl anlatacağım?” diyorum. Hanım, bu şaşkın vaziyetimi anlayıp, kalkarak yanıma geliyor, ne olduğunu, bu garib vaziyetimin sebebini soruyor. Dil dönmüyor ki anlatsın. “M. Âkif, denizde boğulmuş” der demez, makaraları bırakıyorum, hanım da benimle beraber hüzne boğulurken, aynı anda “ah Akın Hanım!” diyor. İkisi de hem mahalle, hem sohbet arkadaşları… İkisinin de erkek kardeşleri şehid olarak vefat ettiği için ayrıca bir ortak dertdaşlıkları da var.

Sabahın erken saatlerinde, iki arkadaşımıza haber edip onların aileleri ile beraber üç aile gidip alıştıra alıştıra, vahim vaziyeti anlatıyoruz. Artık o vaziyeti, anayı, babayı, dedeyi, nineyi, kardeşi varın bir gözünüzün önüne getirin. Evet, neticede, Mehmed Âkif’imiz, hükmen şehid olmuştu. Daha yakın bir zamanda polis olan dayısının şehadetinden sonra, M. Âkif’in bu şehadeti, yüreği yanan Necmeddin dededen aile fertlerinin hepsine de bir kor ateş düşürüyordu.

On yedi sene sonra, on yedi yaşında iken hem de gün olarak da aynı güne tekabül eden bu günde hükmen şehid olan, Bursa’mızın zekî, ehl-i hizmet evlâdı M. Âkif ve arkadaşı Emre kardeşlerimize Allah’tan tekrar rahmetler dilerken, evlâdlarını hiçbir gün unutmayıp, akıllarından çıkarmayan kederli ailelerine de başsağlığı diliyoruz. 

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletin vicdanıyla oynamayın

    Durumu ağırlaşan Özdoğan hapse girmesin

    Mülteciler de borç çıkmazında

    Son 24 saatte 5496 vaka gözlemlendi

    Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara sessizliğe tepki

    Miami'de çöken binada ölü sayısı artıyor

    Lise tercihleri 5-16 Temmuz'da: Tercih süreci nasıl işleyecek?

    3. doz aşı için randevular başlıyor

    Fransız milletvekili Chapelier: Ülkede sadece başörtülü kadınlar hedef alınıyor

    LGS birincilerinden Muhammed Fatih: Bol bol kitap okudum

    Kimse benden ihale isteyemiyor

    Burslarımız geri verilsin

    Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları artıyor

    Fransa'da yeni terörle mücadele yasası onaylandı

    3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    AB'de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik fosil yakıtı geride bıraktı

    LGS sonuçları açıklandı

    NATO komutanı: Afganistan'da çekilme sonrası iç savaş çıkabilir

    Pakistan, BMGK'dan Keşmirli çocukların korunmasını talep etti

    AYM: Kararı MGK değil, yargı verir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM travmayı aştıkça...
    Osman ZENGİN

    On yedi sene evvel, on yedi yaşında şehid olan genç…
    Ahmet BATTAL

    Hukuka geri dönüş süreci
    Cevher İLHAN

    Ve “şantaj dosyaları”yla tâviz
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden “dindar siyasalcılar” iktidar olmamalı?
    Meral DEMİRDÖĞMEZ

    Şahs-ı mânevînin ehemmiyeti
    Mikail YAPRAK

    Toplum ve yığın
    Ali Rıza AYDIN

    Su gibi aziz olmak
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalan genelge
    Süleyman KÖSMENE

    Su-i zan kalbimizi yorar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.