Regâib Geceniz mübarek olsun

Elhamdülillah, Üç Aylar’a da geldik nihâyet. “Şuhur-u selâse” de denilen, bu rahmet mevsimine, bizleri kavuşturduğu için, Allah’a ne kadar şükretsek azdır.

Evet, Ramazan’a hazırlık da olması, oruca daha kolay alışalım diye, bu günlerde, mümkün olduğu kadar oruç tutmak lâzım. Bazı Müslümanlar, bu ayda, “Üç Aylar” orucu tutar. Tabiî, bunun içinde bir ay da Ramazan vardır. Eğer, bu Receb ve Şaban aylarında oruç tutmaya niyet eden olursa, Peygamberimizin (asm), “İnsanın, ömründe bir defa keffâret oruç tutması” tavsiyesini dikkate alarak tutarlarsa, onun sevabını da kazanırlar.

Keffâret orucu tutmayanlar da, yine bu ayların fâziletinden istifâde edip, oruç tutabilirler. Bu ayda ben kendim meselâ, Allah nâsib ederse şu şekilde oruç tutacağım; Receb ayının ilk günü ve Regâib Gecesi olan ertesi günü. Peygamberimizin (asm) her ay tuttuğu üç gün, “eyyâm-ı biyd” denilen, Hicrî ayların, 13-14-15. günleri. Bu Receb ayında da bunlar; 14-15-16 Şubat gününe tekâbül ediyor. 27 Şubat Mi’rac Gecesi. 3 Mart Receb ayının son günü ve 4 Mart da Şaban’ın ilk günü. Yine, eyyam-ı biyd olan 16-17-18 Mart günleri olan ayın ortası. Bunun içinde, “Berât” Gecesi de vardır. Yâni iki oruç sevabı. Bundan sonra da artık on beş gün oruç tutulmayıp, Ramazan’a hazırlık. Tabiî, bu benim tatbik ettiklerim. Ama mesnedli.

Yâni, başta namaz olmak üzere, ibadetler, insanın nefsine ağır gelir, ama onlardaki sevab da bir başkadır. Bunun yanında da diğer ibadetler, Kur’ân başta olmak üzere, evrâd ve ezkârlar. Rabbimiz, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bugün de Regâib. Hepimize mübarek olsun.

“Rağbet edilen” mânâsına gelen Regaib Gecesi’nde çok faziletler var. Hem Cuma hem de Regaib Gecesi, ikisi bir araya gelince, mü’minin nazarında bu gece adeta çifte bayram gibi oluyor.

Meleklerin ismini verdiği bu Regaib Gecesi’nin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Şaban’ın 15. Gecesi (Berat Gecesi), Cuma, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.”

“Allah, Receb’in ilk Cuma gecesini ihya edene, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder.”