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21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

2. elde bıçak kemiğe dayandı

21 Aralık 2020, Pazartesi 22:35
Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, yeni alınan BDDK kararıyla ilgili, “Kapama ve kısıtlamalar sebebiyle hem sıfır kilometre hem de 2. el showroom ziyaretleri son 1 ayda sıfıra yakın bir vaziyete geldi. Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Geçtiğimiz son 1 aylık dönemde ikinci el araç pazarı, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüzde 2,00’ye yaklaşan faiz oranları sebebiyle belirli haftalarda yüzde 95’a varan düşüşler yaşadı. BDDK tarafından alınan yeni kararla 300 bin TL üzerinde fatura değerine sahip araçlar için kullandırılan taşıt amaçlı kredi vadesinin 48 aydan 36 aya, 750 bin TL üzerinde olan araçlar içinse 48 aydan 24 aya düşürülmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Fiyatlardaki ortalama yüzde 12’lik düşüş, vatandaşın alım kararını belirsizlik ortamının hakim olduğu şartlar yüzünden ertelemesiyle karşılık bulmadı. Buna ek olarak BDDK tarafından alınan yeni kararın, 2. el araç pazarındaki olumsuz havayı arttıracağını öngörüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, otomotiv sektörü özelinde şimdiye kadar destek ve teşvik verilmediği için tüm sektör paydaşları zor bir dönemden geçiyor” dedi.

Bir de BDDK kararı darbe vurdu

Pandemi sebebiyle tekrar hayatımıza giren sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüksek kredi faiz oranları, ikinci el araç sektöründe satışların yüzde 95’e varan düşüşler yaşamasına sebep oldu. Aşılama süreci ve ekonomik belirsizlikler sebebiyle ortalama yüzde 12 düşen ikinci el araç fiyatlarının karşılık bulmadığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, yeni alınan BDDK kararıyla ilgili açıklamada. “Kapama ve kısıtlamalar sebebiyle hem sıfır kilometre hem de ikinci el showroom ziyaretleri son 1 ayda sıfıra yakın bir vaziyete geldi. Tüketici otomobil alım kararını geleceğini göremediği için tamamen ertelemiş durumda. Son olarak bunlara ek BDDK’nın almış olduğu karar, bu fiyat gruplarındaki otomobil taleplerini ve fiyatlarını düşürecek. Özellikle filo kiralama şirketlerinin bu karar sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kapama ve sokağa çıkma kısıtlamaları sektörü durma noktasına getirdi

Yaklaşık 50 sektör paydaşıyla yaptıkları görüşmelere dair notlar da aktaran Karakaş “İkinci el ve sıfır kilometre araç alım satımı yapan sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, ödeme problemleri yaşadıklarını dile getirdiler. Aynı şekilde aylardır yetki belgesi olmadan ve asıl işleri ikinci el oto alım satımı olmayan, manipülasyona sebep olanların da ellerindeki araçlarda çok ciddi fiyat indirimleri yaptığı fakat satış yapamadıklarını izliyoruz. Özellikle hafta sonu yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi. Hem sıfır hem de 2. el araç sektörü için hafta sonları çok değerli” şeklinde konuştu.

HES koduyla hafta sonları showroom ziyaretleri kontrollü şekilde sağlanmalı

Aşılama sürecinin süratle başlamasının otomotiv sektörüne can suyu olacağını söyleyen Karakaş “Hem sıfır hem de ikinci el araç alım satımı yapılan showroomlarda, hafta sonları HES koduyla kontrollü ve tedbirli bir şekilde müşteri kabulüne imkân ve fırsat sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Daralan bu pazar şartlarında pandemi sebebiyle devletimizin tüm kurumlarıyla otomotiv sektörünü desteklemesi gerekmektedir. Otomotiv sektörü şimdiye kadar kira, vergi, kredi öteleme gibi hiçbir imkânla maalesef desteklenmemiştir. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bu dönemde, bilim kurulu üyelerimizin otomotiv sahasına inip otomobil alım satımı yapan kurumsal markaların showroomlarını incelemesini de talep ediyoruz” dedi.

Etiketler: Muhammed Ali Karakaş, otomerkezi.net
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