2. yarı yılda iyimseriz

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Önümüzdeki ikinci yarı yılda, yani 6’ncı aydan sonra bir miktar iyimserliğimiz var. 2023’ün ilk çeyreği sonundan itibaren de hayatın normale dönebileceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, gerçekleştirilen online toplantıda otomotiv sanayiine dair 2021 değerlendirmelerini ve 2022 yılına ait öngörülerin açıkladı.

Konuşmasına otomotiv sanayi iş sonuçları ile başlayan Yenigün, “2020 ile mukayese ettiğimizde üretimimiz hemen hemen aynı kaldı. Avrupa’da yüzde 4’lük bir azalma, dünyada yüzde 2’lik bir artış var. Ama 2021’de dünya genelinde 10,3 milyon adet araç yarı iletken sebebiyle eksik üretildi. Bu, çok ciddî bir rakamdır. İhracatta adet bazında ufak bir artış var. İhracat tutarında da çok ciddî bir artış var. İhracatın kg başına değeri 10,62. Bu, bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı” dedi. 2021 yılında otomotiv ihracatının yaklaşık 30 milyar dolar civarında olduğunu belirten Yenigün, “30’un 18’i ana sanayide, 12’si yan sanayide geçmiş yıllara bakarsanız tedarik sanayisinin çok ciddî bir zıplama yaptığını görüyorsunuz. Bunun nedeni de geçtiğimiz yıllarda konuşulan Amerika-Çin didişmesi diyelim, Uzakdoğu’nun belli dönemlerde Covid-19 nedeniyle çok etkilenmesi gibi sebeplerle Batıdaki tedarikçilerin ya da ana firmaların, daha yakın coğrafyalardan tedarik temin etmesine yönelik ihtiyacı. Yıl toplamına bakarsak da toplam ihracatta otomotiv endüstrisi olarak yüzde 13’lük bir payımız var. Geçen yıla göre değerlendirirsek arada 4 milyarlık fark mevcut” ifadelerini kullandı.

2022’de gündem aşağı yukarı aynı

2022’ye dair değerlendirmelerini de anlatan Yenigün, şunları söyledi: “ 2022 gündemimiz çok da fazla değişken değil. Tedarik zinciri yönetimi yine bir numaralı maddemiz olmaya devam ediyor. Girdi maliyetlerindeki artışlar hâlâ devam ediyor. Tabii ekonomi politikaları gerek dünyada gerek Avrupa’da gerek Türkiye’de bizim işimizi çok ciddî etkileyen bir girdi. Çip krizi devam edecek. Bizim gibi şirketler artık tedariği, ayda bir yapılan tedarik toplantılarını hâlâ günde bir yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Çin kaynaklı hammadde sıkıntıları. Özetle tedarik sıkıntısı genel anlamda devam edecek. Önümüzdeki ikinci yarı yılda, yani birinci yarı yıl böyle gidecek, 6’ncı aydan sonra bir miktar iyimserliğimiz var. 2023’ün ilk çeyreği sonundan itibaren de hayatın normale dönebileceğini değerlendiriyoruz. Daha sonra da bahsedeceğim ama burada sadece tedarikte değil, tedariki yapmamızı sağlayan araçlarda da sıkıntı var. Yani işte konteynerde, gemilerde vs. falan…

Otomotiv yine ihracat şampiyonu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2021 yılına ait verileri açıkladı. Buna göre, 2021 yılında toplam üretim 2020 yılına göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adet, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 331 bin 643 adede ulaştı. Bu dönemde, otomotiv ihracatı 2020 yılına göre adet bazında yüzde 2 oranında arttı ve 937 bin 5 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 565 bin 361 adet oldu. Geçen yıl 29,9 milyar dolar değerinde ihracat yapan otomotiv sanayii, toplam ihracattan yüzde 13 oranında pay alarak, 16. yılında da Türkiye ihracatında zirvedeki yerini korudu.