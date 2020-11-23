"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

2021 için ‘iyimserden ziyade umutluyuz’

23 Kasım 2020, Pazartesi 23:36
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2021 için ‘iyimserden ziyade umutluyuz’ diyebiliriz. Görünen o ki pandemi şartları 2021 yılında da devam edecek. Renault markasıyla kuşkusuz pazar payımızı ve liderliğimizi korumak yine en önemli hedefimiz olacak” dedi.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Yeni Captur’ün Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte, 2020 ve 2021’i de değerlendirdi. 2020 Pazar açısından oldukça iyi geçen bir yıl oldu. 2019 kaynaklı ötelenmiş taleple başlanılan 2020’nin, Kovid-19 nedeniyle önce durgunluk ardından da müthiş bir dinamizme sahne olduğunu belirten Çağdaş, “Yılın son 2 ayında da bu ritmin devam etmesini pazarın 750 -800 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz” dedi.

ÖTV ve Matrah arttırımı

Sıfır araç fiyatlarında, dövize bağlı maliyetler nedeni ile yaşanan yükseliş de 2. ele olan talebi canlı tuttuğu için, kısa dönemde 2. el fiyatlarının düşmesini öngörmenin zor olduğunu söyleyen Çağdaş, ÖTV ve matrah düzenlemeleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “ÖTV revizyonu talebin kırılımını dönüştürüyor. Son yapılan matrah düzenlemeleriyle yerli ve daha düşük ÖTV dilimli otomobillere talebin arttığını gözlemliyoruz. %45 ve %50’lik vergi dilimindeki model sayısı epey daraldı. Yeni yıl ile birlikte; ÖTV matrahlarının yeniden gözden geçirilmesinin; tüketiciler adına olumlu bir adım olacağına inanıyoruz.”

Renault’da ilk 10 ay

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisinin Renault olduğuna dikkat çeken Çağdaş, “Yeni Clio segmentinin açık ara en çok tercih edilen otomobili. Clio gibi Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan da en çok satan 3. model olarak başarımıza önemli katkı veriyor. 20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk 10 ayında da birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.http://www.otohavadis.com

2021 beklentileri

Otomotiv sektörü her şeyin yolunda gitmediği zamanlarda da çözüm üretebilen bir ekosistem. Bu yetenek bağışıklık sistemi gibi, kurumsal bir direnç sağlıyor otomotiv sektöründe. 2021 için ‘iyimserden ziyade umutluyuz’ diyebiliriz. Görünen o ki pandemi koşulları 2021 yılında da devam edecek. Renault markasıyla kuşkusuz pazar payımızı ve liderliğimizi korumak yine en önemli hedefimiz olacak.

Etiketler: Renault Mais, Berk Çağdaş, Yeni Captur
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler de sistemin mağduru

    Şok oldum

    İzmir'de suya yüzde 15'lik zam kararı

    AB'den Joe Biden'a davet

    Bülent Arınç: Ben başkaları gibi Twitter'dan Instagram'dan istifa etmem

    Türkiye'de 6 bin 713 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Negatif testler tekrarlanmalı

    Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

    AB'den Fransa'ya 'basın özgürlüğü' uyarısı

    BM raporu: Japonya Ghosn'a tazminat ödemeli

    'Yemen'de 12 milyondan fazla çocuk insani yardıma muhtaç'

    'Aşı ülkelerin ekonomik durumlarına göre fiyatlandırılmalı'

    Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan müdahaleye kınama

    İsrail'den bir heyet Sudan'a gitti

    Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısına çıktı

    ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştirecek

    Kapanan işletme ve şirketler arttı

    Halk, hukuk devleti istiyor

    Arınç olayı AKP’yi sarsar

    Üçüncü dalga uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayalet vesayeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Korku belâsı seferberliği
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’nın yalancı çobanı
    Faruk ÇAKIR

    Çıkış yolu hak, hukuk, adalet
    Genel

    Öğretmenler de sistemin mağduru
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Muhalefetin “ortak hareket” zaafı
    Süleyman KÖSMENE

    Kalın cehalet perdelerini kim yırtacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şey hava molekülünde saklı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.