Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2021 için ‘iyimserden ziyade umutluyuz’ diyebiliriz. Görünen o ki pandemi şartları 2021 yılında da devam edecek. Renault markasıyla kuşkusuz pazar payımızı ve liderliğimizi korumak yine en önemli hedefimiz olacak” dedi.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Yeni Captur’ün Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte, 2020 ve 2021’i de değerlendirdi. 2020 Pazar açısından oldukça iyi geçen bir yıl oldu. 2019 kaynaklı ötelenmiş taleple başlanılan 2020’nin, Kovid-19 nedeniyle önce durgunluk ardından da müthiş bir dinamizme sahne olduğunu belirten Çağdaş, “Yılın son 2 ayında da bu ritmin devam etmesini pazarın 750 -800 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz” dedi.

ÖTV ve Matrah arttırımı

Sıfır araç fiyatlarında, dövize bağlı maliyetler nedeni ile yaşanan yükseliş de 2. ele olan talebi canlı tuttuğu için, kısa dönemde 2. el fiyatlarının düşmesini öngörmenin zor olduğunu söyleyen Çağdaş, ÖTV ve matrah düzenlemeleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “ÖTV revizyonu talebin kırılımını dönüştürüyor. Son yapılan matrah düzenlemeleriyle yerli ve daha düşük ÖTV dilimli otomobillere talebin arttığını gözlemliyoruz. %45 ve %50’lik vergi dilimindeki model sayısı epey daraldı. Yeni yıl ile birlikte; ÖTV matrahlarının yeniden gözden geçirilmesinin; tüketiciler adına olumlu bir adım olacağına inanıyoruz.”

Renault’da ilk 10 ay

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisinin Renault olduğuna dikkat çeken Çağdaş, “Yeni Clio segmentinin açık ara en çok tercih edilen otomobili. Clio gibi Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan da en çok satan 3. model olarak başarımıza önemli katkı veriyor. 20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk 10 ayında da birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.http://www.otohavadis.com

2021 beklentileri

Otomotiv sektörü her şeyin yolunda gitmediği zamanlarda da çözüm üretebilen bir ekosistem. Bu yetenek bağışıklık sistemi gibi, kurumsal bir direnç sağlıyor otomotiv sektöründe. 2021 için ‘iyimserden ziyade umutluyuz’ diyebiliriz. Görünen o ki pandemi koşulları 2021 yılında da devam edecek. Renault markasıyla kuşkusuz pazar payımızı ve liderliğimizi korumak yine en önemli hedefimiz olacak.