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29 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

AB'de ticari araç satışlarında sert düşüş

27 Nisan 2022, Çarşamba 10:57
Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı mart ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,9 gerileyerek 153 bin 553 seviyesine indi.

AB ülkeleri arasında martta ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 19,6, Fransa'da yüzde 25,9, İspanya'da yüzde 41,2, İtalya’da yüzde 9,7, Belçika'da yüzde 24,9, Avusturya'da yüzde 51,2 ve Hollanda'da yüzde 19,7 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında marta en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 39 bin 5, Almanya'da 30 bin 350, İtalya'da 18 bin 753 ve İspanya'da 11 bin 880 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Mart 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 düşerek 411 bin 97 oldu.

AB'de toplam ticari araç satışları, temmuz ayından beri geriliyor. Şubatla birlikte ticari araç satışları son 9 ay boyunca düşüş gösterdi.

AA

Etiketler: AB, ticari araç satışı
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