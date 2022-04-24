B’nin en hızlısı

Hyundai’nin İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i20, 1.0 lt ve 1.4 lt motorlu versiyonlarından sonra şimdi de 1.6 lt turbo benzinli motoruyla B segmentine 204 beygir güç getiriyor.

Hyundai’nin 2012 yılında dönüş yaptığı motorsporları dünyasından ilham alarak geliştirdiği i20 N, motor performansı ve dinamik teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma özelliğiyle dikkat çeken i20 N, üst düzey performans sunan bir karakter ve agresif bir tasarım öğeleriyle geliyor. Hyundai’nin motor sporlarında elde ettiği deneyimlerle hazırladığı bu özel otomobil, son yılların en heyecan verici hot hatch modellerinden biri.

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