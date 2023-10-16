Borusan Oto Çayyolu’nda

Retail Next konseptiyle, tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirileceği dünyadaki ilk BMW Group Yetkili Satıcısı & Yetkili Servisi olma özelliğine sahip Borusan Oto Çayyolu, Ankara’da çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı törenle açıldı.

Ankaralı otomobil tutkunlarının yeni buluşma noktası olacak Borusan Oto Çayyolu, deneyim odaklı müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir lüks anlayışını birleştiriyor.

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