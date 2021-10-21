Dacia Spring, 2022 finalisti

Dacia Spring, Auto Best’in “Avrupa’da Satın Alınabilecek 2022 Yılının En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2022)” yarışmasında finalist olarak seçildi.

Mart ayında pazara sunulan otomobil, Dacia markasının elektrik devrimini gözler önüne seriyor. Avrupa’da tüm temel donanımlar dahil (navigasyon, klima, elektrikli camlar ve daha fazlası) rakipsiz bir fiyata sunulan Dacia Spring elektrikli ulaşımı herkes için ulaşılabilir kılıyor. Auto Best’in 32 Avrupa ülkesinden 32 gazetecilerden oluşan jürisi, önümüzdeki haftalarda 6 finalist arasından Best Buy Car Europe 2022’yi seçecek ve kazanan Aralık 2021’in ortasında açıklanacak.

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