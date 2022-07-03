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Dünya İstanbul’dan gördü

03 Temmuz 2022, Pazar 23:29
Citroen, yeni tamamen elektrikli e-C4 X ve yeni C4 X modellerini İstanbul’da gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle tanıttı.

Citroen, kompakt otomobil pazarında hatchback ve SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için zarif bir tasarım yaklaşımı sunan yeni tamamen elektrikli e-C4 X ve yeni C4 X modellerini İstanbul’da gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle tanıttı. Citroen CEO’su Vincent Cobée modellerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni ë-C4 X ve C4 X modelleri Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markamızın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak. Yeni modellerin yaratacağı fırsat için heyecanlıyız” dedi.

Yeni C4 X motor seçenekleri ve e-C4 X

Yeni Citroen C4 X, pazara bağlı olarak, üç farklı Citroen PureTech 3 silindirli, turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motor ve şanzıman kombinasyonları sunuluyor: *PureTech 100 Start & Stop, 6 ileri vitesli manuel *PureTech 130 Start & Stop, EAT8 Otomatik. Yeni C4 X ayrıca, belirli pazarlarda EAT8 otomatik şanzımanla birlikte BlueHDi 130 EAT8 Otomatik Start & Stop turbo dizel motorla da sunulacak. Citroen, elektrikli araç satışlarının zaten yoğun olduğu birçok Avrupa pazarında sadece tamamen elektrikli e-C4 X modelini sunma konusunda cesur bir adım atıyor. 100 kW güç-aktarma sistemi ve 360 km’ye kadar WLTP menzili ile yeni e-C4 X, ana akım kompakt sınıfta, özgün tasarım, konfor ve binek otomobil genişliği kombinasyonunu sunan tek tamamen elektrikli otomobil olacak.

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