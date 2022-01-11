Egea Ailesinin yenisi: Cross Wagon

TÜrkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea’nın en yeni modeli “Cross Wagon” Ocak ayında satışa çıkıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2022 yılına hızlı bir giriş yapıyor ve ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilerek üretilen Egea Cross Wagon ile müşterilerimizi yine çok beğenileceğine inandığımız bir modelle buluşturuyoruz” dedi. Aytaç, Fiat Egea Ailesi’nin yeni üyesi Cross Wagon’un, Ocak ayından itibaren Avrupa Pazarları’nda RED versiyonu ile satışta olacağını söyledi. Altan, Egea Ailesi’nin yeni üyesi Cross Wagon’un, ülkemizde ailenin diğer üyeleri gibi en güncel teknolojik özelliklerle satışa sunulduğunun da altını çizdi. Aytaç, ayrıca, “Fiat markası olarak, 2021 yılının başında yenilenen Egea Ailesi’ne katılan Cross’tan sonra bu yıla da “Cross Wagon” ile başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Farklı bir tarz arayanların beklentilerini karşılayacak Egea Cross Wagon’un, station wagon pazarında Egea’nın liderliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi. Fiat Showroomlarında Ocak ayının sonunda yerlerini alacak Egea Cross Wagon’lar, online satış kanalı, ttps://online.fiat.com.tr/ üzerinden 11- 31 Ocak tarihleri arasındaki ön satış dönemi boyunca, 419 bin 900 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatla satışa sunulacak.



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