Ford, Kuga’yı yeniledi

Geliştirilen motoruyla Yeni Ford Kuga, Avrupa’da satışa sunuldu.

Türkiye’ye gelecek dönemde gelmesi bekleniyor. Markanın en çok satan SUV’si yeni Kuga’nın içi de dışı da yeni ve kendinden emin bir tasarımla ön plana çıkıyor. Akıllı titanium ve sportif ST-Line benzersiz tasarım özellikleri ve farklı karakter özellikleriyle dikkati çekiyor. Tam genişlikteki LED ışık çubuğu Ford’un mavi oval logosunu sergileyen yeni ön ızgara tasarımını çerçeveleyerek aracın gücünü ve amacını vurguluyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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