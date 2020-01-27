Güçlü oyuncu

Rekabetin yoğun olduğu C segmenti temsilcilerinden Seat Leon, güçlü bir oyuncu olarak göze çarpıyor.

Seat Leon FR, güçlü duruşu ve ince detaylara sahip dış tasarımı ve akıllı teknolojilerle dolu yeni nesil iç tasarımı ile dikkat çekiyor. Leon hathcback karosere sahip otomobiller arasında Golf’ün ardından en çok satanlar arasında. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Seat Leon FR 1.4 Eco TSI ACT 150 HP oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Özgün üçgen şekilli Full LED ön farlar, sis farları, gündüz sürüş farına sahip karakteristik tasarımlı ön tamponu, FR logosunun bulunduğu geniş ve yüksek radyatör ızgarası Leon FR’a sportif ve güçlü duruş sağlıyor. Yandan bakıldığında 17” alüminyum alaşımlı jantlar farlardan başlayarak arka kapıya ve sonra arka kapıdan bagaj kapağına giden çizgiler, eğimli tavan çizgisi ve karartılmış arka camlar da Leon FR’nin sportifliğini vurguluyor.

Arka kısımdaki tasarım biraz sadeleşiyor. FR tamponlar ve krom kaplı tek taraflı çift egzoz ucu arka kısmı hareketlendiren ayrıntılar arasında. Seat Leon FR, 4281 mm uzunluğa, 1816 mm genişliğe, 1444 mm yüksekliğe ve 2636 mm dingil mesafesine sahip. 380 litrelik bagaj hacmi ise kompakt hatchback segmenti için tatminkâr bir boyut.

İÇTEN BAKINCA

Leon FR’nin içine adım atınca sürücü odaklı bir iç tasarıma sahip olduğu göze çarpıyor. Spor döşeme, dış tasarımdaki sportifliği başarılı şekilde iç tasarıma yansıtmış. 3 kollu, yükseklik ve derinlik ayarlı elektromekanik ve çok fonksiyonlu direksiyon ele oturuyor. Hız ve devir göstergesinin ortasında yer alan dijital gösterge paneli, orta konsolda bulunan 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, klima düğmeleri, hemen vites kolu üzerine konumlandırılmış start/stop düğmesine kolayca ulaşılabiliyor.

İç mekanda malzeme kalitesi ve hissiyatı gayet iyi. Segmentindeki diğer rakiplerinden aşağı kalır yanı yok. Kapı eşiğinde ve direksiyonun altındaki FR logoları dikkat çekiyor. Altı kesik direksiyon, vites kolu ve koltuklardaki kırmızı dikişler, kırmızı ambiyans aydınlatmasıyla birleşince oldukça sportif bir görünüm kazandırıyor. Opsiyonel olan Beats ses sistemi ise yolculuğa keyif getiriyor. Arka yolcular için sunulan diz mesafesi ve baş mesafesi yeterli.

MOTOR VE PERFORMANS

Leon FR’nin kaputunun altında Volkswagen grubunda uzun yıllardır kullanılan 1.4 Eco TSI ünite mevcut. Bu ünite 150 HP güce ve 250 Nm torka sahip. Maksimum torkunu 1500/3500 devirde, maksimum güce ise 5000-6000 devir aralığında ulaşıyor. Alt devirlerden itibaren oldukça canlı ve devirli olmaya istekli motora 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman eşlik ediyor. Bu şanzıman, motorla oldukça uyumlu çalışıyor. Vites geçişleri sarsıntısız. 0’dan 100 km/s hıza 8.3 saniyede çıkan otomobilin maksimum hızı 213 km/s olarak verilmiş. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 6.3 lt/100 km olarak verilmiş.

Test süresince elde ettiğimiz ortalama değer ise 6.6 lt/100 km oldu. Motor, silindir kapama ve serbest sürüş modu gibi teknolojilere sahip. Diğer bir ifadeyle ACT teknolojili motor “downsizing” akımının en ileri temsilcisi. ACT, sürüş sırasında aracın hızı saatte 130 kilometre altında, motor devri 1250 ile 4000 d/d arasında ve 250 Nm’lik torkun 100 Nm’den daha azı talep edildiğinde devreye giriyor. ACT, bu durumda 4 silindirin, ikisini kapatarak, aracın 2 silindirle yol almasını sağlıyor. Son derece hızlı bir şekilde gerçekleşen bu işlem, tek bir motor ile iki farklı kullanım anlamına geliyor. Normal hızlarda rüzgar, lastik ve motor sesi yok denecek kadar az geliyor. Süspansiyon sistemi kasis ve çukur geçişlerinde çok da rahatsız etmiyor. Netice olarak, Seat Leon FR ile konforlu, sportif ve ekonomik bir sürüş mümkün.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.