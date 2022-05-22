Hyundai'den ABD'ye yatırım kararı

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, ABD firmalarıyla ileri teknoloji alanındaki iş birliğini güçlendirmek için 2025'e kadar bu ülkeye 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.

Hyundai Motor Company İcra Kurulu Başkanı Eusiun Chung, ABD Başkanı Joe Biden ile başkent Seul'de yaptığı görüşmenin ardından 5 milyar dolarlık yeni yatırım planını duyurdu.

Daha önce de Georgia eyaletinde yaklaşık 5,5 milyar dolarlık yeni bir elektrikli araç üretim tesisi açacağını açıklayan Hyundai'nin 2025'e kadar ABD'deki yeni yatırımlarının 10 milyar doları aşması bekleniyor.

Söz konusu yatırımların elektrikli araç üretiminin yanı sıra robotik, kentsel hava hareketliliği, otonom sürüş ve yapay zeka gibi anlarda olacağı kaydediliyor.

Hyundai'nin Georgia'da açacağı fabrikada yaklaşık 8 bin 100 kişiye istihdam sağlayacağı ve tesisin yıllık 300 bin elektrikli araç üreteceği ifade ediliyor.