Hyundai Tucson N Line’dan ilk görüntüler

Hyundai, C-SUV sınıfındaki modeli Yeni Tucson’un N Line versiyonundan ilk görselleri paylaştı. Yeni Tucson N Line, 2021’in ilkbahar aylarında Avrupa’da satışa sunulacak.

Hyundai, bugün Yeni Tucson modelinin sportif versiyonu olan N Line’dan ilk görselleri paylaşarak model atılımına devam etti. Markanın popüler SUV modeli olan Tucson, geçtiğimiz aylarda tamamen yenilenmiş ve özellikle segmenti için farklı bir alternatif olarak dikkat çekmişti.

Sportif ve sert geçişli çizgileriyle son derece fütürüstik bir tasarıma sahip olan yeni otomobil, şimdi de üst düzey konfor donanımlarına ek olarak sporcu bir karakterle öne çıkıyor.

Hyundai’nin N Line serisi, markanın performans kolu olan N departmanı tarafından geliştiriliyor. Tüm bu hızlı ve dinamik modeller, bir otomobilde daha fazla heyecan ve performans isteyen müşteriler için özel olarak geliştiriliyor. Hyundai ayrıca, Tucson dahil olmak üzere Avrupa’da satışa sunduğu tüm modellerinde N Line versiyonuna yer vererek pazar payını ve iddiasını artırmak istiyor. http://www.otohavadis.com

Yeni Tucson N Line, 2021’in ilkbahar aylarında Avrupa’da satışa sunulacak.