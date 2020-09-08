İkinci el fiyatları bir haftada yüzde 8 arttı

Yeni ÖTV düzenlemesinin otomotiv sektöründe yol açtığı fırtına büyüyor.

ÖTV zammı sebebiyle müşteri tarafında sipariş iptalleri özellikle lüks segmentte yüzde 50’lere yaklaştı. Azalan talep sonrası lüks ithal markalar yurt dışı fabrikalarına verdikleri siparişleri geri geçmeye başladı. Lüks pazarında yılsonunda büyük daralma beklenirken, tüketicinin ikinci ele yöneldiği belirtiliyor. Geçen hafta ÖTV matrah ve oranlarında yeni düzenleme yapılmış, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV’de yeni oranlar belirlenmişti.

ÖTV ARTIŞLARI TEPKİ GÖRDÜ

1600 cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükselirken, 1600 cc üzerindeki araçların ÖTV oranı artırıldı. 1600-2000 cm³ arası silindir hacmi olan ve matrahı 170 bin TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 130 ÖTV, 1600-2000 cm³ arası silindir hacmi olan ve matrahı 170 bin TL üzeri olan araçlarda yüzde 150 ÖTV alınıyor. 2000 cm³ üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda ise ÖTV yüzde 220’ye çıkarıldı. T24’deki habere göre, ÖTV artışları hem markalardan hem de tüketiciler tarafından büyük tepki ile karşılanırken, siparişte ilk günlerden iptaller başladı. Otomotiv veri analiz şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde fiyatlar zaten sürekli yükseliyordu. ÖTV artışı psikolojik olarak bunu tetikledi. Talep ikinci ele yöneldiği için fiyatlar eylül ayında ortalama yüzde 8 arttı” dedi.