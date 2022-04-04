İkinci nesil Lexus NX ile yeni dönem

Premium otomobil üreticisi Lexus, marka adına yeni bir dönemin kapılarını açan 2. nesil NX modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Lexus’un D-SUV modeli NX, 1.650.000 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Lexus’un (2.5L hibrit) ve plug-in hibrit 450h+ (2.5L plug-in hibrit) modelleriyle satışa sunuldu.

Lexus’un yeni dünyasına adım atılmasını müjdeleyen NX basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı & CEO Ali Haydar Bozkurt, “5 yıl önce ‘biz farklıyız’ söylemiyle yola çıkmış, rafine ve ayrıcalıklı lüks kavramlarıyla premium segmentin önemli oyuncusu Lexus’u ülkemize kazandırmıştık. Markamızın daha çok tanınmasına ve bilinirliliğinin artmasına odaklandığımız ilk 5 yılı geride bıraktık. Şimdi ikinci 5 yıllık dönemdeyiz ve biz ‘atak planımız’ çerçevesinde adetlerimizi arttıracağımız bir sürece giriyoruz. Bu planın arkasında da gelecek dönemde Lexus markasının özellikle Türkiye pazarına da uygun yeni ürünler sunacak olması yatıyor. Lexus global anlamda büyük bir değişim sürecinde ve bu stratejik dönüşüm ürün anlamında Lexus NX ile başlıyor. Yeni NX, bizim için sadece bir model lansmanı değil; NX ile birlikte markanın yeni dünyasına da adım atıyoruz” dedi.



2025’e kadar 20 adet ürün ve lansman

Lexus’un global çaptaki bu dönüşümle yeni bir sayfa açtığını da belirten Bozkurt, şunları söyled: “Lexus 2025’e kadar sunacağı 20 adet yeni veya yenilenmiş ürünle lansman atağı başlatıyor. Bu çerçevede marka mimarimiz de “Making Luxury Personal” (Kişiselleştirilmiş Lüks) vizyonuyla yeniden şekilleniyor. Hizmet yaklaşımının yanı sıra ürünlerde de farklı pazarlara uygun modeller sunulması planlanıyor. Önümüzdeki dönemde çıkacak ürünlerde bu etkiyi daha fazla göreceğiz. Global anlamda yeni vizyonumuzu yansıtan her pazara uygun araçlarla yeni bir sayfa açıyoruz. Bunun ilk örneği de NX oldu. NX’den sonra bunun devamını da önümüzdeki yıl yoğun lansman takvimiyle Türkiye’de de göreceksiniz. Birçok farklı segmentte olmak üzere 9 model seçeneği sunacağız. Şu anda mevcut ürün gamımızla premium segmentin yüzde 11’ine hitap ederken, gelecek olan yeni ürünlerle 2023’ün sonunda bu oranın %20’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi Lexus Türkiye olarak zaten geri alım garantisinden, TIR ile araç transferi hizmetine, kişiye özel danışmanlıktan randevu ile 7/24 showroom açma ayrıcalığına ve istenen yerde test sürüşü sunma imkanına kadar birçok kişiselleştirilmiş lüksleri sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla kişiselleştirilmiş hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca 61 satış sonrası servis noktasıyla hiçbir premium markada bulunmayan güçlü bir servis ağına sahibiz.”

Farklı illerde showroomlar açacağız

Türkiye’de markanın yeni beş yıllık stratejisine de değinen Bozkurt, “Hedefimiz her yıl bir önceki yılın üzerinde satış gerçekleştirmek. Bir bulunurluk sorunu yaşanmaması durumunda bu yıl da geçtiğimiz senenin üzerinde bir rakamla yılı kapatmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki sene de yeni lansmanlarla beraber adetlerimizin ciddi anlamda artmasını planlıyoruz. İkinci beş yılda Ankara ve İstanbul dışındaki illerde de yer almak için de stratejimizi oluşturuyoruz. İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere yapılanmamızı genişletmek için görüşmeler içerisindeyiz” diye konuştu.

NX yeni dönemin ilk modeli oldu

Lexus yeni global stratejisi kapsamında “Kişiselleştirilmiş Lüks” kavramını devreye alarak ürünlerinden hizmetlerine kadar her alanda daha da farklılaşan bir deneyim sunacak. Her pazarın ihtiyacına özgü yeni modeller geliştirmeye başlayan Lexus’un yeni döneminin ilk meyvesi ise, Türkiye’de de satışa sunulan NX oldu.

Bununla birlikte Lexus, “Lexus Electrified” stratejisiyle elektrikli araç ürün yelpazesini her geçen gün daha da genişletecek. Bu plan çerçevesinde Lexus 2030 yılında Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin’de tamamen elektrikli bir marka olacak. Global olarak ise Lexus 2035’ten itibaren tamamen elektrikli markası oluyor. Ayrıca 2035’te Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika’da yıllık 1 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Lexus, RZ SUV modeliyle tam elektrikli atağını başlatacak ve 2030’a kadar tüm segmentlerde yer alan elektrikli bir ürün yelpazesi oluşturacak.

Tasarım ve yeni platform

Lexus, NX modeliyle birlikte markanın L-finesse tasarım felsefesini geliştirerek daha zarif, daha çevik ve daha olgun hale getirdi. NX’in bilindik tasarımı yeni nesil ile birlikte yeni platformun getirdiği dinamik sürüşü ve sunulan yüksek teknolojiyi vurgulayacak biçimde şekillendi. “Fonksiyonel güzellik” temasına sahip yeni tasarım, şık görünmesinin ardında daha iyi aerodinamikleri, daha düşük gürültü seviyesini ve daha yüksek yakıt verimliliğini barındırıyor.

Yeni NX modelinde GA-K platformunun kullanılması sayesinde daha dinamik bir sürüş ve daha dikkat çekici bir tasarım elde edilirken kabin içindeki yaşam alanı da artırıldı. Yeni NX, ilk nesil NX’e göre 20 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 5 mm daha yüksek. Ayrıca aks aralığı da 30 mm; ön iz açıklığı 35 mm ve arka iz açıklığı da 55 mm artırıldı. Artan ölçülerle birlikte NX’te pratiklik de öne çıkıyor. Yeni nesilde daha fazla bagaj alanı sunan NX, arka koltuklar normal konumdayken 545 litre, arka koltuklar katlandığında ise 1436 litre hacme sahip oluyor.

İkinci nesil NX’in tasarım unsurları arasında Lexus’un kendine has ön panjurunun aracın tasarımında daha tamamlayıcı bir rol üstlenmesi oldu. Daha dikkat çekici ve daha dik konumlandırılan ön panjur, aracın arkaya doğru genişleyen gövdesinin genel hatlarını vurguluyor. Yeni desene sahip ön panjurun farklı teması, yeni jant tasarımlarında da görülüyor. Arka bölümde yeni L şekilli tamamen LED stop grubu ve aracın arka genişliği boyunca uzanan şerit ışıklandırmalar dikkat çekiyor. Aynı zamanda NX’in arkasında artık logonun yerine ‘LEXUS’ ismi yazılı olarak yer alıyor.

“Tazuna kokpit”

Yeni NX, hem sürücüler hem de yolcular için bambaşka bir yolculuk deneyimi getiriyor. NX ile üretime geçen Tazuna kokpit konsepti, sürücünün aracın tüm kontrollerine kolayca odaklanıp otomobille bütünleşmesini amaçlıyor.

Adını “binicinin dizginleri kullanarak atını kontrol etmesini anlatan” Japonca bir kelimeden alan Tazuna konsepti, “eller direksiyonda, gözler yolda” anlayışıyla sezgisel bir sürüş sağlıyor. Sürüş deneyimini daha ileriye taşıyan kokpit tarzı, sürücüye daha fazla güven vererek her sürüşün daha keyifli olmasına yardımcı oluyor.

Yeni NX’in kabini sürücüyle birlikte tüm yolculara yüksek konfor sunacak şekilde tasarlandı. Lüks bir lounge hissi uyandıracak şekilde düzenlenen kabinde, Takumi Ustaları’nın yüksek işçilik kalitesiyle birlikte Lexus’un Omotenashi misafirperverlik felsefesi daha yüksek konfor ve yeni teknolojilerle harmanlanıyor.

Daha keskin grafiklere ve daha fazla fonksiyona sahip yeni multimedya platformu, 9.8 inç dokunmatik ekran veya NX’in sınıfındaki en büyük ekranlardan biri olan 14 inç yüksek çözünürlüklü ekranla tercih edilebiliyor. Wi-Fi uyumlu Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı sistemi ise, akıllı telefonların kolayca araca entegre edilmesini sağlıyor. Ayrıca daha yüksek ses kalitesi deneyimi için özel olarak geliştirilen 17 hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround Sistemi de üst versiyonlarda sunuluyor.

NX’in kabinindeki zarif atmosferi tamamlayan “Lexus Mod” ambiyans aydınlatma özelliği Yağmur Ormanları, Bambu veya Buzdağı gibi önceden belirlenmiş ışık efektlerinin seçilmesine imkan verirken 64 farklı renk teması arasından da seçim yapılabiliyor.

NX, hibrit ve plug-in hibrit motor seçenekleriyle Türkiye’de

Yeni NX, Türkiye’de tam hibrit 350h ve plug-in hibrit NX 450h+ olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Her iki model de Lexus’un uzun yıllardan bu yana elektrikli ve benzinli motoru kombine eden premium hibrit araç liderliğinin deneyiminden yararlandı.

NX ürün gamının en çok tercih edilen versiyonu olacak tam hibrit NX 350h, dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisi ile hibrit performansını ve verimliliğini daha ileri seviyelere taşıyor. 2.5 litre hibrit motora sahip olan araç, 244 HP ile ilk nesil NX 300h’ye göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor ve yüzde 10 civarında daha az CO2 salımı gerçekleştiriyor. Bu sayede performansı artan araç 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor. NX 350h yüksek performansın yanı sıra 5.9 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 133 g/km CO2 emisyonuyla yüksek verimliliğini ortaya koyuyor.

Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli NX 450h+’ın hibrit sistemi de, dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. Elektrik motorları, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryasından güç alıyor. NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. Bu yüksek performansa karşın WLTP ölçümlerine göre CO2 emisyonu 20-26 g/km ve ortalama yakıt tüketimi 1.0-1.1 lt/100 km değerleri ile sınıfının en iyi değerlerini sunuyor. Lexus’un elektrikli motorlar konusundaki köklü geçmişi, NX’in sınıfının lider elektrikli sürüş kapasitesine sahip model olarak öne çıkmasını sağlıyor. NX ortalama olarak karma tüketimde 69-76 km elektrikli menzile sahipken şehir içerisinde versiyona göre 98 kilometreye kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor. NX 450h+’ın bataryası, 2.5 saat civarında doldurulabiliyor.

Zengin donanımlar

NX 350h ürün gamında tüm modeller 4×4 sürüş özelliğine sahip. Business, Business Plus, Executive F Sport ve Exclusive donanım seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte NX’in dışardan da kabloyla şarj edilebilen modeli plug-in NX 450h+ da 4×4 sürüş özellikleriyle, Executive, F Sport ve Exclusive donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

NX 350h’ın giriş seviyesi versiyonu 1.650.000 TL fiyatına sahipken plug-in NX 450h+ ise 2.375.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Tüm versiyonlarla zengin donanımlar sunan yeni NX, versiyona göre ısıtmalı ön-arka koltuklar, ısıtmalı direksiyon, kablosuz şarj özelliği, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, 14 inç dokunmatik ekran, Mark Levinson ses sistemi, dijital iç dikiz aynası ve sunroof gibi donanımlarıyla öne çıkıyor.

Lexus’tan bir ilk daha: E-Latch elektronik kapı

Yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan NX, Lexus’un elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk modeli unvanını aldı. Geleneksel iç kapı kolu yerine kapı paneline yerleştirilen düğmeye tek bir yumuşak dokunuş ile kapı rahatça açılabiliyor. Japon evlerindeki geleneksel fusuma sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlenen elektronik kapı, otomotiv sektöründe bir ilk olan Güvenli Çıkış Asistanı özelliğiyle kombine edildi. Böylece kapı açma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak kapının açılması önleniyor. Dış tarafta ise sabit kapı kolunun iç tarafında küçük bir düğme yer alıyor.

2.nesil NX’te güvenlikte yeni standartlar

Euro NCAP çarpışma testlerinde 5 yıldız alan yeni NX, bu standartları da aşarak güvenlik ve sürücü yardımcıları alanında birçok yenilik getiriyor. Yeni NX’in geliştirilmiş Ön Çarpışma Önleyici Sistemi hem gündüz hem de gece motosiklet, hayvan ve ağaç, duvar gibi sabit objeleri de tanımlayabiliyor. Bununla birlikte Acil Direksiyon Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit Takip Asistanı gibi özelliklerle sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Her hava şartında konforu artıran ve sürüş kolaylığı sağlayan dijital iç dikiz aynası da, NX’in yenilikçi özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Lansmana özel hazırlanan NFT eser ve Metaverse deneyimi ile lanse edildi

Antalya’da gerçekleştirilen basın buluşmasıyla tanıtılan yeni NX, sektörde ilk kez katılımcıların kendi avatarlarıyla yer aldığı metaverse dünyasında tanıtıldı. NX’e ait özellikleri birleştirerek aracı oluşturan katılımcılar, farklı bir oyunlaştırma deneyimi yaşadı. Lexus bu organizasyonla birlikte dijital dünya ve fiziksel dünyayı buluşturarak “fijital” bir deneyim ortaya koydu. Son teknolojilerle donatılan yeni ürününü futuristik bir ortamda tanıtan Lexus, lansmana özel hazırlanan NFT eser ile NX’i lanse ederek bir ilke daha imza attı.

Recep Bozdağ – Antalya