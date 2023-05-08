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8 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Jeep®Avenger'a bir ödül daha

08 Mayıs 2023, Pazartesi 10:11
Yeni ve tamamen elektrikli Jeep® Avenger, İngiliz otomobil dergisi Autocar tarafından düzenlenen Autocar Ödülleri 2023 kapsamında “En İyi Küçük Otomobil” seçildi.

Jeep®’in ilk elektrikli modeli olan Avenger, uluslararası ödüller koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Birleşik Krallık’ta satışa sunulan en iyi yeni otomobilleri ödüllendiren ve Autocar Dergisi tarafından her yıl düzenlenen “Autocar Ödülleri” kapsamında 2023 Yılının  “En İyi Küçük Otomobili” seçilen Avenger, sınıfındaki rakiplerine karşı önemli üstünlüklere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kompakt boyutları ve teknolojik özellikleriyle Jeep’in tamamen elektrikli araçlar ürün gamına öncülük eden Avenger, deneyimli otomotiv gazetecilerinden tam puan aldı.

Tam bir Jeep® olarak tasarlanan ve geliştirilen Avenger, kompakt boyutlarına Jeep DNA’sını taşırken; tasarım, tarz, işlevsellik ve gelişmiş teknolojik niteliklerle müşterilerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor. Avenger, 156 HP’ye karşılık gelen 115 kW güç ve 260 Nm tork üretiyor. Avanger’daki 54 kWh kapasiteli batarya, yüksek enerji yoğunluğu ile nominal ve kullanılabilir enerji arasında mükemmel bir oran sunuyor. Şehir döngüsünde 550 km ve WLTP döngüsünde ise 400 km menzil sağlıyor.

Avenger, 2030 yılında ürün gamı tamamen elektrikli olacak Jeep®’in, sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımını temsil ediyor.

2024 yılına kadar Jeep ürün gamındaki en çok satan model olmasını beklenen Avenger,  Türkiye yolları ile Eylül ayında buluşacak.

Haber Merkezi

Etiketler: AUTOCAR ÖDÜLLERİ 2023, ELEKTRİKLİ JEEP® AVENGER, JEEP AVENGER
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