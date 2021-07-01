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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kiralamak mı, satın almak mı?

01 Temmuz 2021, Perşembe
BİR ÇOK SEBEPTEN ARTAN SIFIR VE 2. EL ARAÇ PİYASASINDA FİYATLAR EPEY YÜKSELDİ. BU ASTRONOMİK FİYATLARIN YANI SIRA KREDİ DEĞERLERİNİN DE YÜKSEK OLMASI, ‘KİRALAMAK MI?’ YOKSA ‘SATIN ALMAK MI’ SORULARINI SORDURUYOR.

Recep Bozdağ - YALOVA

Koronavİrüs salgını ile birlikte toplu taşıma kullanmak yerine ferdi araçlara artan talep; üretiminde yaşanan aksamalar, kurda yaşanan dalgalanmalar, çip krizi gibi birçok sebep ile birleşince sıfır ve ikinci el araç piyasasında ki fiyatlar da epey yükseldi.  Bu astronomik fiyatların yanı sıra kredi değerlerinin de yüksek olması, ‘Kiralamak mı?’ yoksa ‘Satın almak mı’ sorularını da gündeme getiriyor. Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotivde fiyatlar birçok etkene bağlı olarak el yakmaya devam ediyor. İlk olarak fabrikaların kapanmasından dolayı yaşanan üretim sorunundan sonra patlak veren çip krizi ve kurdaki dalgalanma 0 araç piyasasında fiyat artışına sebep olurken, kişileri de ikinci ele yöneltti. Fakat ilginin yüksek olması talebi karşılayamayınca ikinci elde de sıfırı aratmayan fiyatlar oluştu. Öyle ki fiyatlar hem 0 hem de ikinci el için son 2 yılda ciddî derecede artış gösterdi. Koronavirüsün ilk görüldüğü Mart 2020’de 100 bin lira bandında olan ikinci el otomobiller, şimdilerde ise ortalama 180 bin civarına yükseldi. Hal böyle olunca araç satın alımı tüketicilerin bütçesini bir hayli zora sokarken, araç kiralama ve araç satın alma karşılaştırması ile ilgili sorular da artmaya başladı. 

KISA SÜRELİ İHTİYAÇLAR İÇİN KİRALAMAK DAHA UYGUN

miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Eğer araç değiştirmekten hoşlanan ve her gün araba kullanmaya ihtiyacı olmayan biriyseniz, kiralama seçeneği sizin için daha mantıklı olabilir. Şuan ortalama bir aracın bedeli 200 bin TL civarında, buna ek masraflar da eklenince iş giderek büyüyor. Hâlbuki aracı ‘sadece belli bir dönem kullanacağım’ diyenler, hem kredi çekmekten hem de ellerindeki nakdî, satın almaya bağlamak yerine kiralama seçeneğine başvurabilir. Günlük kiralama en düşük 130 TL’den başlıyor. Ödemeler sabit olduğundan size ek bir ücrette çıkmaz. Pandemi döneminde artan ferdî araç kullanımı talebi de kısıtlamaların gevşetilmesi ile atılan normalleşme adımlarıyla birlikte daha çok artacağa benziyor. Bu sebeple kiralama seçeneklerinin artması ile beraber satın almaya kıyasla daha düşük maliyetlerle uzun dönem araç kiralayabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

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