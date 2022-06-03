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3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Mayısta en çok satılan otomotiv markası Fiat oldu

03 Haziran 2022, Cuma 12:12
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen (VW) oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19,1 büyüyerek 65 bin 167 adet olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1,9 ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,4 azalırken, otomobil satışları yüzde 0,6 artış gösterdi.

Toplam pazarda ilk 5 marka

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 153 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 321 satışla Renault ve 6 bin 434 satışla VW takip etti.

Ford, 5 bin 438 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 480 satışla beşinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 392 ile Fiat oldu. Bunu 5 bin 963 satışla VW ve 5 bin 709 satışla da Renault izledi.

Opel, 3 bin 793 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 537 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay DFSK ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Mayıs ayında 38 Porsche, 31 Lexus, 8 Jaguar, 7 Maserati, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 1 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında mayıs ayında 4 bin 69 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 761 satışla Fiat ve 1.612 satışla Renault izledi.

Toyota 943 satışla dördüncü ve VW 471 satışla beşinci oldu.

AA

Etiketler: otomotiv, marka, Fiat, mayıs
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