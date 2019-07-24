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24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nissan 10 bin işçiyi işten çıkartacak

24 Temmuz 2019, Çarşamba 12:49
Nissan 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak. Eski tepe yöneticisi Carlos Gohn'a karşı açtığı davalar ve ana hissedarı Renault ile yaşanan gerilimler nedeniyle zorlu bir süreç atlatan Japon şirket mali tablolarını düzeltmek için kemerleri daha fazla sıkma kararı aldı.

Reuters'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Mayıs ayında 4 bin 800 olarak açıklanan işten çıkarmalar iki kattan daha fazla artırılacak. Bu işlemler büyük oranda Japonya dışındaki düşük verimli fabrikalarda yapılacak.

Kararın perşembe günü 3 aylık finansal performans açıklamasıyla birlikte duyurulması bekleniyor. Nissan'ın 138 bin kişilik toplam iş gücünün yüzde 7'sini aşan bu kesinti şirketi çalkantılı döneminden sonra tekrar rayına oturtmaya çalışan yeni tepe yöneticisi Hiroto Saikawa'nın önündeki en büyük sorun olarak görülüyor.

Geçen yıl operasyonel karında yüzde 45 düşüş yaşayan Nissan bu yıl da faaliyet net gelirlerinde yüzde 28'lik düşüş beklediğini açıklamıştı. Japon Nikkei gazetesi de Nissan'ın bu çeyrekteki karının yüzde 90 oranında düşmesinin beklendiğini yazdı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Nissan, işçi
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