Otomotiv üretimi yüzde 7 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-kasım dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet oldu.

Bu dönemde pazardaki daralma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 53 azalarak 399 bin 77 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 26 daralarak, 316 bin 427 adet seviyesine geriledi.