"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Otomotiv üretimi yüzde 7 azaldı

14 Aralık 2019, Cumartesi 12:25
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-kasım dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet oldu.

Bu dönemde pazardaki daralma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 53 azalarak 399 bin 77 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 26 daralarak, 316 bin 427 adet seviyesine geriledi.

Etiketler: otomotiv, üretim, azalma
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Büyük bir kültür hazinesinin üzerinde oturuyoruz”

    'Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz'

    4 ayda 114 bin üye AKP'den ayrıldı

    '100 bin sosyal konut projesinde' detaylar belli oldu

    Sudan'ın devrik liderine iki yıl ceza verildi

    Hulusi Akar Libya lideriyle görüştü

    Ankara’dan S-400 açıklaması

    Bu sene 113 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi

    Malezya: ABD uluslararası hukuku ihlal ediyor

    Kars'ta tren kazası: 3 ölü

    İmamoğlu: Otur işine bak devri bitti

    Pompeo'dan İran'a gözdağı

    Mansur Yavaş: Benim dinozora para harcayacak halim yok

    Trump'tan 'azil süreci' hakkında açıklama

    ABD Senatosu kınandı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına bekleniyor

    AKP'de iki istifa daha

    Satın alma gücünde 37 Avrupa ülkesi arasında 30'uncu olduk

    Rumlar BM ile ters düştü

    Dışişleri Bakanlığından AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kibir batırıyor
    Genel

    AKP'de iki istifa daha
    Ahmet BATTAL

    Tahterevalli mi oynuyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bedeli millet ödüyor
    Rüstem GARZANLI

    İki Mesnevî, iki şahsiyet
    Cevher İLHAN

    Libya’da kargaşa fitnesi
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya manevî yangınları söndürmeye koşuyor
    Genel

    Siyaset yargıdan elini çekmeli
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, istikbali de tenvir edebilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.