Oyak Renault üretime ara verecek

Otomotiv sektöründe dünya çağında yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi Renault’u da etkiledi.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Oyak Renault’nun Bursa’daki fabrikasında 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren üretime 15 gün ara verilecek. Kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti. Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara e-posta ile bildirdi. Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar sebebiyle 18 Ekim-4 Kasım ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti. Ekonomi Servisi

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