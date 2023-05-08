Peugeot Türkiye'den tarihinin en iyi Nisan satışı

Yıla hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken PEUGEOT Türkiye, ilk çeyrekte elde ettiği güçlü performansı, nisan ayında da sürdürdü. Tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaşan PEUGEOT Türkiye, geçen ay gerçekleştirdiği 6 bin 309 adetlik satışla yüzde 6,5’lik pazar payına ulaştı.

Türkiye otomotiv pazarı, hızlı bir başlangıç yaptığı 2023 yılının 4’üncü ayında da büyümesine devam etti. Birbirinden iddialı modelleriyle ilk çeyrekte satış hacmini ciddi oranda artıran PEUGEOT Türkiye ise, nisan ayındaki performansıyla vitesi daha da yükseltti. Nisan ayında gerçekleştirdiği 6 bin 309 adetlik satışla tarihindeki en iyi nisan ayını geride bırakan PEUGEOT Türkiye, yüzde 6,5’lik pazar payına ulaştı. Marka, ilk 4 aylık dönemde ise güçlü performansını artırmaya devam etti. Yılın ocak-nisan aylarını kapsayan döneminde PEUGEOT Türkiye, gerçekleştirdiği 24 bin 503 adetlik satışla yüzde 7,3’lük pazar payına ulaştı ve toplam pazarda 5’inci sırada yerini aldı. Yılın ilk 4 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3’lik büyüme yaşanan Türkiye otomotiv pazarının da üzerinde bir performansa ulaşan PEUGEOT Türkiye, söz konusu dönemde satışlarını yüzde 166,5 artırarak yıl sonu için belirlediği 57 bin adetlik satış hedefi için büyük bir adım daha atmış oldu. PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 6 bin 309 adetlik satış rakamıyla bugüne kadar ki en yüksek nisan ayı satışını gerçekleştirdik ve bir rekora imza attık. 2023 yılı için belirlediğimiz 57 bin adetlik satış hedefimize, ilk 4 aylık dönemde ulaştığımız 24 bin 500 adedin üzerindeki satış rakamıyla bir adım daha yaklaştık. PEUGEOT Türkiye ailesi olarak tüketicilerin yoğun ilgisine karşılık verebilmek ve daha fazla araç getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

SUV’larıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

“PEUGEOT Türkiye olarak SUV pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz” diyen Gülin Reyhanoğlu, şöyle devam etti: “Tüm planımızı, yıl sonunda 57 bin adetlik satışı aşmak üzerine yapıyoruz. Hedeflediğimiz bu satışın yarısından fazlası SUV olacak. Yeni 408’in katılımıyla 4 farklı modelde SUV sunabilen bir marka haline dönüştük.

İlk 4 aylık dönemde 14 bin 268 adet SUV satışına ulaştık ve yüzde 12,4’lük payla zirvedeki yerimizi koruyoruz. SUV 3008 modelimiz, yılın ilk 4 aylık döneminde elde ettiği 7 bin 204 adetlik satışla yüzde 10,5 paya ulaştı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen 3’üncü SUV modeli oldu.

B-SUV pazarındaki sportif modelimiz 2008 ise segmentinde liderliği kimseye bırakmamaya devam ediyor. Geniş ailelerin en sevdiği modellerden 5008 ile de, D-SUV’daki iddiamızı sürdürüyoruz” dedi.

Pazara sunulduğu günden itibaren büyük beğeni kazanan C-HB modeli 308, yılın ilk 4 ayında segmentinde 3’üncü sırada yer alarak, tüketicilerin PEUGEOT Türkiye’ye olan ilgisini gözler önüne serdi.

Hafif ticari araçta en çok satan 3. marka oldu

Ocak-Nisan 2023 döneminde 18 bin 226 adetlik satış ve yüzde 7,2’lik pazar payıyla binek araçta 4’üncü sıranın sahibi olan PEUGEOT Türkiye, hafif ticari araçtaki atılımının da sonuçlarını almaya devam ediyor. Yılın ilk 4 aylık döneminde 6 bin 277 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren PEUGEOT Türkiye, yüzde 7,8’lik payla hafif ticari araç pazarının 3’üncü markası olarak dikkatleri üzerine çekti. Markanın hafif ticari araç pazarında dengeleri değiştiren modeli Rifter, Nisan 2023’ü sınıf lideri olarak tamamlayarak dikkatleri üzerine topladı.