Renk değiştirdi

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi iX’in M versiyonunu ve kullanıcı deneyimini en üst noktaya taşımak için geliştirdiği yeni teknolojilerini tanıttı.

BMW, CES 2022 boyunca otomotiv sektöründe yeni bir çığır açan renk değiştirme teknolojisi BMW iX Flow (E Ink) ve BMW IconicSounds Electric ile BMW Theatre Screen teknolojilerini dünyanın beğenisine sundu. Bu donanımlara ek olarak marka, iX modelinin en güçlü versiyonu olan BMW iX M60’ı ve bu otomobilde ilk defa kullanılan Digital Art Mode sürüş modunu da tanıttı.



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