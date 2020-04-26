Skoda’nın ‘İyilik Araçları’ yolda

ŠKODA, İyilik Araçları filosu ile farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin hastanelere ulaştırılmasına destek verirken sokak hayvanlarını da unutmayarak beslenmelerini sağlıyor.

ŠKODA, Korona virüs riskine karşı uygulanan kısıtlamalar sürecinde özveri ile çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek veriyor. ŠKODA “İyilik araçları” farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için de lojistik hizmeti veriyor. İyilik Araçları, aynı zamanda sokak hayvanlarını da unutmuyor ve sokak hayvanlarına mama ve su vererek beslenmelerine yardımcı oluyor. Proje kapsamında vatandaşlar, ŠKODA ile iletişime geçerek sokaklarında bulunan hayvanların beslenmesi için yardım isteyebiliyorlar.

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