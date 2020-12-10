Tamamen yeni Caddy’nin en dijitali Şubat’ta geliyor

Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden biri olan Caddy’nin 5.nesli Şubat’ta Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Volkswagen’in yeni binek araç modellerinin üretildiği MQB platformunda üretilen ilk hafif ticari araç olan Yeni Caddy, bu doğrultuda tamamen en küçük vidasına kadar yenilendi. Yeni Caddy, aynı zamanda tüm zamanların en dijital Caddy’si.

Farklı ihtiyaçlara çözüm sunan Caddy’nin beşinci nesli, tamamen yenilenen özellikleriyle şimdi binek araç beklentilerine de cevap veriyor. MQB platformunda üretilen ilk Caddy olması nedeniyle tamamen yeniden tasarlanan model, iç mekan ve yükleme alanlarındaki önemli artış, yeni teknolojileri, konfor ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en iddialı modeli olmaya devam ediyor. Tüm bu yeniliklerle, Caddy’nin bilindik ve beğenilen DNA’sına da sadık kalmayı başaran Yeni Caddy Şubat ayında Türk tüketicilerle buluşacak.

Hiç olmadığı kadar dijital

Yeni Caddy, bugüne kadarki en dijital Caddy. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, genişletilmiş iç mekanın etkisiyle konfor seviyesini en yüksek noktaya taşıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

Yeni ve modern dizayn

Yeni Caddy, teknolojik alanda gerçekleştirilen birçok yeniliğin yanı sıra yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltukları ve ilk kez sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikleriyle binek araç seviyesinde fonksiyonellik ve konfor sunuyor.

Daha güçlü ve daha çevreci

Yeni Caddy Türkiye’de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek. 122 HP güç ve 320 Nm tork sağlayan motor aynı zamanda, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan gözle görülür derecede olumlu çıktılar ortaya çıkartıyor. www.otohavadis.com

Yeni sürüş destek sistemleriyle daha da güvenli

Yeni Caddy, yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Yeni Caddy’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında; eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı sistemi yer alıyor.